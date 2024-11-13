Виктория разошлась миром с Кременем, хотя результат мог бы быть и другим

13 ноября состоялся перенесённый матч 3-го тура Первой лиги между сумской «Викторией» и кременчугским «Кременем».

Первый тайм показал, насколько интересным может быть футбол. «Виктория» атаковала, владела мячом, но забил «Кремень». На 29-й минуте Владислав Молько прострелил с фланга в штрафную, а Мирослав Трофимюк удачно замкнул передачу – 0:1.

Во втором тайме футболисты «Виктории» продолжили наступление. И тут возник довольно спорный эпизод. Игроки «Виктории» заработали право на подачу углового. В штрафной мяч оказался у головы Максима Чеглова, который попал в стойку. На добивание сыграл Александр Лебеденко, который переправлял мяч в пустые ворота, но рука защитника «Кременя» помешала этому.

Арбитр не заметил этот момент. Даже громкие апелляции игроков «Виктории» не помогли.

Это был достаточно спорный эпизод, который можно проанализировать на телеграм-канале «Спортивний оглядач».

В конце матча игроки «Виктории» всё же сравняли счёт. Дмитрий Ульянов пробил с-за пределов штрафной, и после рикошета мяч оказался в сетке ворот – 1:1.

Первая лига. Группа Б. Третий тур

Виктория – Кремень – 1:1

Голы: Ульянов,90+3, – Трофимюк, 29

Виктория: Литвиненко, Корохов, Новотрясов, Сасовский, Ульянов, Лебеденко, А. Рябий, Паламар, Чеглов, Книш, Нич

Кремень: Матус, Паламарчук, Пастернак, Сабиев, Савицкий, Боровский, Панчищин, Дыхтярюк, Пропопчук, Молько, Трофимюк