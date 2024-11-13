Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Виктория разошлась миром с Кременем, хотя результат мог бы быть и другим
Первая лига
Виктория Сумы
13.11.2024 12:00 – FT 1 : 1
Кремень
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
13 ноября 2024, 17:30 | Обновлено 13 ноября 2024, 18:00
327
3

Виктория разошлась миром с Кременем, хотя результат мог бы быть и другим

Игра имела скандальный оттенок из-за решений арбитра, которые могли повлиять на результат

13 ноября 2024, 17:30 | Обновлено 13 ноября 2024, 18:00
327
3
Виктория разошлась миром с Кременем, хотя результат мог бы быть и другим
ФК Виктория

13 ноября состоялся перенесённый матч 3-го тура Первой лиги между сумской «Викторией» и кременчугским «Кременем».

Первый тайм показал, насколько интересным может быть футбол. «Виктория» атаковала, владела мячом, но забил «Кремень». На 29-й минуте Владислав Молько прострелил с фланга в штрафную, а Мирослав Трофимюк удачно замкнул передачу – 0:1.

Во втором тайме футболисты «Виктории» продолжили наступление. И тут возник довольно спорный эпизод. Игроки «Виктории» заработали право на подачу углового. В штрафной мяч оказался у головы Максима Чеглова, который попал в стойку. На добивание сыграл Александр Лебеденко, который переправлял мяч в пустые ворота, но рука защитника «Кременя» помешала этому.

Арбитр не заметил этот момент. Даже громкие апелляции игроков «Виктории» не помогли.

Это был достаточно спорный эпизод, который можно проанализировать на телеграм-канале «Спортивний оглядач».

В конце матча игроки «Виктории» всё же сравняли счёт. Дмитрий Ульянов пробил с-за пределов штрафной, и после рикошета мяч оказался в сетке ворот – 1:1.

Первая лига. Группа Б. Третий тур

Виктория – Кремень – 1:1

Голы: Ульянов,90+3, – Трофимюк, 29

Виктория: Литвиненко, Корохов, Новотрясов, Сасовский, Ульянов, Лебеденко, А. Рябий, Паламар, Чеглов, Книш, Нич

Кремень: Матус, Паламарчук, Пастернак, Сабиев, Савицкий, Боровский, Панчищин, Дыхтярюк, Пропопчук, Молько, Трофимюк

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Дмитрий Ульянов (Виктория Сумы).
29’
ГОЛ ! Мяч забил Мирослав Трофимюк (Кремень).
По теме:
Юрий ВАКУЛКО: «С Кривбассом были бронза и еврокубки – это незабываемо»
Виктория – Кремень. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Источник: лидер Первой лиги готов приобрести игрока Зари
Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу Виктория Сумы Кремень Кременчуг судьи (арбитры)
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Майк Тайсон хочет провести бой против Усика или Фьюри. Но есть условие
Бокс | 12 ноября 2024, 21:29 4
Майк Тайсон хочет провести бой против Усика или Фьюри. Но есть условие
Майк Тайсон хочет провести бой против Усика или Фьюри. Но есть условие

Легендарный боксер 15 ноября выйдет на ринг против Джейка Пола

Это была худшая ошибка. Анчелотти признался, почему его уволили из Реала
Футбол | 13 ноября 2024, 07:49 1
Это была худшая ошибка. Анчелотти признался, почему его уволили из Реала
Это была худшая ошибка. Анчелотти признался, почему его уволили из Реала

Главный тренер мадридцев запросил слишком большую зарплату

Не дали пройти. Аморим был вынужден раздавать автографы у ресторана
Футбол | 13.11.2024, 18:02
Не дали пройти. Аморим был вынужден раздавать автографы у ресторана
Не дали пройти. Аморим был вынужден раздавать автографы у ресторана
И такое бывает. Как проститутка лишила форварда шансов стать чемпионом мира
Футбол | 13.11.2024, 12:33
И такое бывает. Как проститутка лишила форварда шансов стать чемпионом мира
И такое бывает. Как проститутка лишила форварда шансов стать чемпионом мира
«Это больно». Коноплянка высказался о Ливерпуле и Коломойском
Футбол | 13.11.2024, 16:18
«Это больно». Коноплянка высказался о Ливерпуле и Коломойском
«Это больно». Коноплянка высказался о Ливерпуле и Коломойском
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Gargantua81
там уже четко тянут 1925. похоже даже соперников конкурентов стимулируют.
Ответить
0
Spaceman
А чому сезон регулярний? Інші сезони, що, були нерегулярні?
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«В чем проблема?» Ребров – о конфликте двух звезд сборной Украины
«В чем проблема?» Ребров – о конфликте двух звезд сборной Украины
11.11.2024, 19:14 1
Футбол
Звезда сборной Украины может перейти в Ливерпуль. Это не Судаков
Звезда сборной Украины может перейти в Ливерпуль. Это не Судаков
12.11.2024, 13:21 25
Футбол
ФЬЮРИ: «Знаете, что бы было с Тайсоном и Али, если бы мы подрались?»
ФЬЮРИ: «Знаете, что бы было с Тайсоном и Али, если бы мы подрались?»
12.11.2024, 09:00 6
Бокс
Кто-то сомневался? Зверев и Рублев определили сильнейшего на ATP Finals
Кто-то сомневался? Зверев и Рублев определили сильнейшего на ATP Finals
11.11.2024, 23:13
Теннис
Астрономическая сумма. Кейн может покинуть Баварию летом
Астрономическая сумма. Кейн может покинуть Баварию летом
12.11.2024, 18:43 4
Футбол
ДЖОШУА: «Я молюсь за Майка Тайсона. Знаете, почему он проиграет Полу?»
ДЖОШУА: «Я молюсь за Майка Тайсона. Знаете, почему он проиграет Полу?»
12.11.2024, 07:50
Бокс
Разрушающиеся гиганты. Донбасс Арена и еще 6 заброшенных стадионов футбола
Разрушающиеся гиганты. Донбасс Арена и еще 6 заброшенных стадионов футбола
12.11.2024, 11:42 181
Футбол
Не Касильяс и не Нойер. Назван лучший вратарь XXI века
Не Касильяс и не Нойер. Назван лучший вратарь XXI века
12.11.2024, 09:52 16
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем