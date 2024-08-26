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  4. ВИДЕО. Это недопустимо! Пушич пояснил причины поражения от Александрии
Украина. Премьер лига
26 августа 2024, 04:23 | Обновлено 26 августа 2024, 05:06
405
0

ВИДЕО. Это недопустимо! Пушич пояснил причины поражения от Александрии

Главный тренер Шахтера прокомментировал матч 4-го тура УПЛ

26 августа 2024, 04:23 | Обновлено 26 августа 2024, 05:06
405
0
ВИДЕО. Это недопустимо! Пушич пояснил причины поражения от Александрии
ФК Шахтер Донецк. Марино Пушич

лавный тренер Шахтера Марино Пушич прокомментировал поражение в матче 4-го тура УПЛ против Александрии (3:4):

«Когда играешь такой хороший первый тайм, ведя 2:0, полностью контролируешь ход событий, а затем из-за одной ненужной ошибки снова возвращаешь соперника в игру, пропускаешь гол после удара с 25 метров, тогда приходится начинать все заново во втором тайме. Но это очень трудно ментально. И это было нам совсем не нужно.

На самом деле это стыдно, что счет был 2:2 в первом тайме после столь хорошей игры. Просто невозможно поверить в это. Однако мы это сделали. Нормально начали второй тайм, было еще 45 минут, чтобы приложить больше усилий и победить, и вдруг нам назначили пенальти.

Мы только начали второй тайм, в таком случае команде ментально очень тяжело отыграться. Мы пытались отыграться и пропустили еще один гол в контратаке. Сделали все, чтобы отыграться, создавали шансы благодаря более упорной игре, которую мы и должны были делать. Упустили два отличных шанса, чтобы забить третий гол. И, наконец, мы его забили, но было уже слишком поздно.

В общем, я очень разочарован результатом. И не только им, но и тем, как мы отдали игру. Для меня это недопустимо, очень расстроен из-за этого.

Игра всегда проходит от одного момента к другому. И, как я уже говорил, мы начали не очень хорошо. Знали, что этот турнир сложный, с большим количеством выездных матчей, это нормально. Но мы все равно играли хорошо, как я уже говорил. Мы, наверное, не в состоянии удержать результат и полностью переиграть соперника. И это очень разочаровывает, ведь мы должны делать это.

Начали сезон с не очень хорошими результатами. Это очень разочаровывает. Я ожидал гораздо больше своей команды. Нужно будет поднажать сильнее, работать гораздо усерднее, быть сконцентрированными, грубее на поле в определенных моментах, не позволять сопернику возвращаться в игру. Но, повторюсь, при всем моем уважении, если ты пропускаешь 4 гола, играя против таких команд, то не заслуживаешь победы.

ВИДЕО. Это недопустимо! Пушич пояснил причины поражения от Александрии

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Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
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