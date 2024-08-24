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Испания
24 августа 2024, 20:36 | Обновлено 24 августа 2024, 20:47
115
1

Источник: Федерико Кьеза очень близок к переходу в Барселону

Все стороны оптимистично настроены на трансфер

24 августа 2024, 20:36 | Обновлено 24 августа 2024, 20:47
115
1
Источник: Федерико Кьеза очень близок к переходу в Барселону
Getty Images/Global Images Ukraine. Федерико Кьеза

Итальянский вингер Федерико Кьеза очень близок к переходу в «Барселону», сообщает Джанлука Ди Марцио.

Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 26-летнего футболиста в 35 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «блауграна» предлагает за Кьезу 13 миллионов евро. Сам игрок готов ради перехода в каталонский клуб снизить свои зарплатные требования до 4 миллионов евро в год.

После того, как «Барселоне» не удалось подписать Нико Уильямса и Рафаэля Леау, Федерико Кьеза является приоритетом для каталонцев на проблемную позицию вингера.

Ранее коуч «Ювентуса» Тьяго Мотта заявлял, что итальянский нападающий не входит в планы туринского клуба.

В сезоне 2023/24 Кьеза провел за «Ювентус» в Серии А 33 матча, в которых забил 9 голов и отдал 2 голевых передачи.

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Іван Распутін Источник: X (Twitter)
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Saar
Тільки не в Челсі і не МЮ, як була інфа! Такий гравець повинен грати в сильній команді. 
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