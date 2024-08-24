Источник: Федерико Кьеза очень близок к переходу в Барселону
Все стороны оптимистично настроены на трансфер
Итальянский вингер Федерико Кьеза очень близок к переходу в «Барселону», сообщает Джанлука Ди Марцио.
Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 26-летнего футболиста в 35 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что «блауграна» предлагает за Кьезу 13 миллионов евро. Сам игрок готов ради перехода в каталонский клуб снизить свои зарплатные требования до 4 миллионов евро в год.
После того, как «Барселоне» не удалось подписать Нико Уильямса и Рафаэля Леау, Федерико Кьеза является приоритетом для каталонцев на проблемную позицию вингера.
Ранее коуч «Ювентуса» Тьяго Мотта заявлял, что итальянский нападающий не входит в планы туринского клуба.
В сезоне 2023/24 Кьеза провел за «Ювентус» в Серии А 33 матча, в которых забил 9 голов и отдал 2 голевых передачи.
Chiesa is very close to Barcelona. All parties are optimistic.— Barça Universal (@BarcaUniversal) August 24, 2024
— @DiMarzio pic.twitter.com/0mS13pxxkA
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