Источник: Федерико Кьеза очень близок к переходу в Барселону

Итальянский вингер Федерико Кьеза очень близок к переходу в «Барселону», сообщает Джанлука Ди Марцио.

Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 26-летнего футболиста в 35 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «блауграна» предлагает за Кьезу 13 миллионов евро. Сам игрок готов ради перехода в каталонский клуб снизить свои зарплатные требования до 4 миллионов евро в год.

После того, как «Барселоне» не удалось подписать Нико Уильямса и Рафаэля Леау, Федерико Кьеза является приоритетом для каталонцев на проблемную позицию вингера.

Ранее коуч «Ювентуса» Тьяго Мотта заявлял, что итальянский нападающий не входит в планы туринского клуба.

В сезоне 2023/24 Кьеза провел за «Ювентус» в Серии А 33 матча, в которых забил 9 голов и отдал 2 голевых передачи.

Chiesa is very close to Barcelona. All parties are optimistic.



