Барселона решилась на подписание звездного вингера
Испанский клуб сделал предложение насчет трансфера Федерико Кьезы
Испанская «Барселона» планирует сделать предложение по трансферу Федерико Кьезы.
Согласно информации издания Diario Sport, каталонский клуб намерен предложить за крайнего нападающего «Ювентуса» 9 миллионов евро плюс 4 миллиона в качестве бонусов. Отмечается, что финансовая возможность для подписания Кьезы у «Барселоны» появилась благодаря трансферу Микаила Файе в «Ренн» за 12 миллионов евро.
Также источники сообщают, что сам Кьеза готов пойти на уступки в вопросе зарплаты, снизив свои требования с 5 до 4 миллионов евро в год, чтобы упростить процесс перехода в стан «блауграны».
В сезоне 2023/24 Федерико Кьеза провел 33 матча в чемпионате Италии, в которых отметился 9 забитыми мячами и 2 голевыми передачами.
Ранее главный тренер «Ювентуса» Тьяго Мотта заявил, что Федерико Кьеза не входит в его планы.
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