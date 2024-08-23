Барселона решилась на подписание звездного вингера

Испанская «Барселона» планирует сделать предложение по трансферу Федерико Кьезы.

Согласно информации издания Diario Sport, каталонский клуб намерен предложить за крайнего нападающего «Ювентуса» 9 миллионов евро плюс 4 миллиона в качестве бонусов. Отмечается, что финансовая возможность для подписания Кьезы у «Барселоны» появилась благодаря трансферу Микаила Файе в «Ренн» за 12 миллионов евро.

Также источники сообщают, что сам Кьеза готов пойти на уступки в вопросе зарплаты, снизив свои требования с 5 до 4 миллионов евро в год, чтобы упростить процесс перехода в стан «блауграны».

В сезоне 2023/24 Федерико Кьеза провел 33 матча в чемпионате Италии, в которых отметился 9 забитыми мячами и 2 голевыми передачами.

Ранее главный тренер «Ювентуса» Тьяго Мотта заявил, что Федерико Кьеза не входит в его планы.