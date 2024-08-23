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Испания
23 августа 2024, 02:24 |
137
0

Барселона решилась на подписание звездного вингера

Испанский клуб сделал предложение насчет трансфера Федерико Кьезы

23 августа 2024, 02:24 |
137
0
Барселона решилась на подписание звездного вингера
Getty Images/Global Images Ukraine. Федерико Кьеза

Испанская «Барселона» планирует сделать предложение по трансферу Федерико Кьезы.

Согласно информации издания Diario Sport, каталонский клуб намерен предложить за крайнего нападающего «Ювентуса» 9 миллионов евро плюс 4 миллиона в качестве бонусов. Отмечается, что финансовая возможность для подписания Кьезы у «Барселоны» появилась благодаря трансферу Микаила Файе в «Ренн» за 12 миллионов евро.

Также источники сообщают, что сам Кьеза готов пойти на уступки в вопросе зарплаты, снизив свои требования с 5 до 4 миллионов евро в год, чтобы упростить процесс перехода в стан «блауграны».

В сезоне 2023/24 Федерико Кьеза провел 33 матча в чемпионате Италии, в которых отметился 9 забитыми мячами и 2 голевыми передачами.

Ранее главный тренер «Ювентуса» Тьяго Мотта заявил, что Федерико Кьеза не входит в его планы.

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Ювентус Барселона трансферы Федерико Кьеза трансферы Ла Лиги трансферы Серии A
Алексей Тиньков Источник: Sport.es
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