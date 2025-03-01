Назар БАЛАБА: «Буду отдаваться игре на поле на все сто процентов»

Центральный защитник Назар Балаба стал игроков «Вереса». Контракт 19-летнего футболиста с клубом рассчитан на три года. Игрок родился в Ровно.

Ранее Назар Балаба выступал в составе «Динамо» U-19. В нынешнем сезоне футболист провел 10 матчей в юношеском чемпионате Украины. В «Вересе» Балаба будет играть под номером 35.

«Очень рад вернуться домой. Буду теперь побеждать вместе с Вересом. Для меня это новый вызов, потому что это команда Украинской Премьер-лиги. Взрослый чемпионат очень отличается от юношеского – скоростью, борьбой, работой на тренировках. Это совсем другой уровень футбола. Сейчас мне нужно поскорее перестроиться, еще больше работать над собой и прогрессировать. Могу пообещать болельщикам, что буду отдаваться игре на поле на все сто процентов».