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Украина. Премьер лига
01 марта 2025, 13:14 | Обновлено 01 марта 2025, 13:26
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Назар БАЛАБА: «Буду отдаваться игре на поле на все сто процентов»

Новичок «Вереса» поделился эмоциями после перехода в клуб из Ровно

01 марта 2025, 13:14 | Обновлено 01 марта 2025, 13:26
131
0
Назар БАЛАБА: «Буду отдаваться игре на поле на все сто процентов»
ФК Верес. Назар Балаба

Центральный защитник Назар Балаба стал игроков «Вереса». Контракт 19-летнего футболиста с клубом рассчитан на три года. Игрок родился в Ровно.

Ранее Назар Балаба выступал в составе «Динамо» U-19. В нынешнем сезоне футболист провел 10 матчей в юношеском чемпионате Украины. В «Вересе» Балаба будет играть под номером 35.

«Очень рад вернуться домой. Буду теперь побеждать вместе с Вересом. Для меня это новый вызов, потому что это команда Украинской Премьер-лиги. Взрослый чемпионат очень отличается от юношеского – скоростью, борьбой, работой на тренировках. Это совсем другой уровень футбола. Сейчас мне нужно поскорее перестроиться, еще больше работать над собой и прогрессировать. Могу пообещать болельщикам, что буду отдаваться игре на поле на все сто процентов».

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Сергей Турчак Источник: ФК Верес
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