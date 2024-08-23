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Кубок Испании
23 августа 2024, 20:04 | Обновлено 23 августа 2024, 20:07
492
0

АНЧЕЛОТТИ: «Трансферное окно для Реала закончилось»

Коуч Реала уверен в составе сливочных

23 августа 2024, 20:04 | Обновлено 23 августа 2024, 20:07
492
0
АНЧЕЛОТТИ: «Трансферное окно для Реала закончилось»
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти рассказал о кадровой ситуации в клубе:

«Мы не будем подписывать ни одного игрока, который выходит на поле на последних минутах матча, или центрального защитника. Трансферное окно для нас кончилось. Мы не рискуем… у нас хорошие игроки. У нас есть Марко Асенсио, Хакобо Рамон и Орельен Тчуамэни, которые могут помочь».

Во время летнего трансферного окна королевский клуб подписал 3 игрока, на которых потратил 49 миллионов евро. Самым громким трансфером стал переход Мбаппе с «ПСЖ» в качестве свободного агента.

Ранее сообщалось, что звездный испанский защитник саудовского «Аль-Наср» Эмерик Ляпорт может перейти в «Реал». Однако королевский клуб не хотел платить за 30-летнего защитника 30 миллионов евро, а рассчитывал подписать Ляпорта бесплатно.

В сезоне 2023/24 «Реал» занял в Ла Лиге 1-е место. Также сливочные смогли поднять над головой 15-й кубок Лиги чемпионов.

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Карло Анчелотти Реал Мадрид Орельен Тчуамени Марко Асенсио Килиан Мбаппе Эмерик Ляпорт
Іван Распутін Источник: Фабрицио Романо
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