АНЧЕЛОТТИ: «Трансферное окно для Реала закончилось»
Коуч Реала уверен в составе сливочных
Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти рассказал о кадровой ситуации в клубе:
«Мы не будем подписывать ни одного игрока, который выходит на поле на последних минутах матча, или центрального защитника. Трансферное окно для нас кончилось. Мы не рискуем… у нас хорошие игроки. У нас есть Марко Асенсио, Хакобо Рамон и Орельен Тчуамэни, которые могут помочь».
Во время летнего трансферного окна королевский клуб подписал 3 игрока, на которых потратил 49 миллионов евро. Самым громким трансфером стал переход Мбаппе с «ПСЖ» в качестве свободного агента.
Ранее сообщалось, что звездный испанский защитник саудовского «Аль-Наср» Эмерик Ляпорт может перейти в «Реал». Однако королевский клуб не хотел платить за 30-летнего защитника 30 миллионов евро, а рассчитывал подписать Ляпорта бесплатно.
В сезоне 2023/24 «Реал» занял в Ла Лиге 1-е место. Также сливочные смогли поднять над головой 15-й кубок Лиги чемпионов.
⚪️🔐 Ancelotti: “We will not sign any last minute player or centre back. The market for us is closed”.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 23, 2024
“It’s not a risk… we have good players. We have Ascensio, Jacobo and Tchouameni that can help”. pic.twitter.com/t6RbRoiyRY
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