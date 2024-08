Легенды тенниса приняли участие в выставочном матче перед стартом US Open

Чемпионы US Open прошлых лет и любимцы болельщиков порадовали американскую публику поединками суперзвезд во время вечернего матча Stars of the Open в среду.

Пара четырехкратных чемпионов US Open в одиночном разряде, Новак Джокович и Джон Макинрой, одержали победу над испанско-американским дуэтом Карлос Алькарас / Андре Агасси со счетом 10:8 в выставочном матче. Итальянцы Маттео Берреттини и Жасмин Паолини начали вечер с победы над Себастьяном Кордой и Игой Свёнтек со счетом 11:9.

Хуан Мартин дель Потро, бывший №3 в мировом рейтинге ATP, совершил грандиозное возвращение на стадион имени Артура Эша. Чемпион 2009 года, ранее тренировавшийся с Джоковичем, в паре с аргентинкой Габриэлой Сабатини выиграл со счетом 11-9 у Энди Роддика и Каролин Возняцки.

Слоан Стивенс и Фрэнсис Тиафо завершили вечер победой 10:6 над актером Борисом Коджо и Тейлором Таунсенд.