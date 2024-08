Тренер Челси: «Если игроки ищут больше игрового времени, они могут уйти»

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска прокомментировал не включение в заявку на матч Лиги конференций двух основных игроков:

«Они тренируются отдельно. Ситуация с ними обоими вполне ясна. У нас большой состав и невозможно дать им всем игровое время. Если они ищут его, то лучше уйти… Это не жестоко, это просто честно», – цитирует тренера Фабрицио Романо.

Раннее стало известно, что Стерлинг не попал в заявку лондонцев на первый матч плей-офф Лиги конференций против «Серветта». Помимо него, в список также не были включены защитники Бен Чилуэлл, Уэсли Фофана и Тосин Адарабиойо.

