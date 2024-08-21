Два основных игрока Челси не попали в заявку клуба на матч ЛК

Недавно стартовал новый сезон английской Премьер-лиги, и одним из заметных событий стало поражение «Челси» на своем поле от «Манчестер Сити» со счетом 0:2. Одной из самых обсуждаемых тем после этого матча стало отсутствие в заявке «синих» вингера Рахима Стерлинга.

Однако ситуация получила продолжение. Согласно информации Sky Sports, Стерлинг не попал в заявку лондонцев на первый матч плей-офф Лиги конференций против «Серветта». Помимо него, в список также не были включены защитники Бен Чилуэлл, Уэсли Фофана и Тосин Адарабиойо.

29-летний английский вингер перешел из «Манчестер Сити» в «Челси» летом 2022 года за 50 миллионов фунтов стерлингов. С тех пор за лондонский клуб он провел 81 матч, забив 19 голов и отдав 12 голевых передач.