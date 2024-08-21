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Англия
21 августа 2024, 15:58 | Обновлено 21 августа 2024, 16:06
794
0

Два основных игрока Челси не попали в заявку клуба на матч ЛК

Рахим Стерлинг и Бен Чилуэлл не попали в список игроков на матч против «Серветта»

21 августа 2024, 15:58 | Обновлено 21 августа 2024, 16:06
794
0
Два основных игрока Челси не попали в заявку клуба на матч ЛК
Getty Images/Global Images Ukraine. Рахим Стерлинг

Недавно стартовал новый сезон английской Премьер-лиги, и одним из заметных событий стало поражение «Челси» на своем поле от «Манчестер Сити» со счетом 0:2. Одной из самых обсуждаемых тем после этого матча стало отсутствие в заявке «синих» вингера Рахима Стерлинга.

Однако ситуация получила продолжение. Согласно информации Sky Sports, Стерлинг не попал в заявку лондонцев на первый матч плей-офф Лиги конференций против «Серветта». Помимо него, в список также не были включены защитники Бен Чилуэлл, Уэсли Фофана и Тосин Адарабиойо.

29-летний английский вингер перешел из «Манчестер Сити» в «Челси» летом 2022 года за 50 миллионов фунтов стерлингов. С тех пор за лондонский клуб он провел 81 матч, забив 19 голов и отдав 12 голевых передач.

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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Рахим Стерлинг Челси Бен Чилуэлл
Алексей Тиньков Источник: Sky Sports
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