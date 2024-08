Подколол по достоинству. Варди унизил фанатов Тоттенхема

Нападающий «Лестера» Джейми Варди унизил фанатов «Тоттенхэма».

Уходя на замену, нападающий показал на логотип АПЛ, который находится на его футболке, и показал на себя, подняв палец вверх и показывая цифру один. А позже указал пальцем в сторону фанатов «шпор» и показал цифру ноль.

Стоит отметить, что Варди своим голом сумел принести «Лестеру» ничью в первом матче после возвращения команды в АПЛ. Встреча завершилась со счетом 1:1.

Vardy reminding Spurs fans of how many Premier League titles they’ve won pic.twitter.com/BRH4MJm2GL

Vardy wanted to let the Tottenham fans know how many Premier League titles he's won... and how many they've won 😶 pic.twitter.com/jnFU4tesiH