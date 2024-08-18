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Премьер-лига
Левый берег
18.08.2024 18:00 – FT 0 : 1
Шахтер Донецк
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Украина. Премьер лига
18 августа 2024, 19:59 | Обновлено 18 августа 2024, 20:02
2562
0

Левый Берег – Шахтер – 0:1. Сложная победа над дебютантом. Видео гола

Смотрите видеообзор матча 3-го тура УПЛ 2024/25

18 августа 2024, 19:59 | Обновлено 18 августа 2024, 20:02
2562
0
Левый Берег – Шахтер – 0:1. Сложная победа над дебютантом. Видео гола
ФК Шахтер

18 августа прошел матч 3-го тура УПЛ 2024/25 между командами Левый Берег и Шахтер Донецк.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Поединок состоялся на одноименной арене хозяев. Игра завершилась минимально победой горняков 1:0.

❗️ Видео голов и лучшие моменты матча доступны в Telegram!

Украинская Премьер-лига 2024/25. 3-й тур

Киев, 18 августа

Левый Берег – Шахтер – 0:1

Гол: Сикан, 63

Видеообзор матча ожидается...

ГОЛ! 0:1 Сикан, 63 мин.

События матча

63’
ГОЛ ! Мяч забил Даниил Сикан (Шахтер Донецк).
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Левый Берег Киев Шахтер Донецк Левый Берег - Шахтер видео голов и обзор Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Даниил Сикан
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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