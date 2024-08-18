Левый Берег – Шахтер – 0:1. Сложная победа над дебютантом. Видео гола
Смотрите видеообзор матча 3-го тура УПЛ 2024/25
18 августа прошел матч 3-го тура УПЛ 2024/25 между командами Левый Берег и Шахтер Донецк.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Поединок состоялся на одноименной арене хозяев. Игра завершилась минимально победой горняков 1:0.
❗️ Видео голов и лучшие моменты матча доступны в Telegram!
Украинская Премьер-лига 2024/25. 3-й тур
Киев, 18 августа
Левый Берег – Шахтер – 0:1
Гол: Сикан, 63
Видеообзор матча ожидается...
ГОЛ! 0:1 Сикан, 63 мин.
🔥 Данило Сікан відкрив рахунок у матчі! ⚽️— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) August 18, 2024
🧡 Як у моменті розібрався Педріньйо! 🤩#Shakhtar #ЛівийБерегШахтар pic.twitter.com/Zg7pTDyGeW
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Центральный матч первого тура АПЛ
Тренер Динамо ответил на вопросы журналистов