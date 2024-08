ОФИЦИАЛЬНО. Французский клуб подписал 17-летнего Месси

Французский клуб «Страсбург» объявил о трансфере 17-летнего форварда Райана Месси из «Дижона», клуба третьего дивизиона чемпионата Франции.

Сумма трансферной сделки составила 1,5 миллиона евро. Контракт игрока со «Страсбургом» будет действовать до лета 2027 года.

Форвард сборной Франции U-17 входил в сферу интересов известных клубов: «Бавария», «Боруссия» Дортмунд, «РБ Лейпциг» и «Марсель».

Месси в прошлом сезоне дебютировал во взрослом футболе, сыграв 4 матча за «Дижон». Форвард забил гол уже во втором матче и став самым молодым автором взятия ворот в истории клуба.

За юношеские сборные Франции Райан Месси провел 19 поединков и забил 6 мячей.

𝔚𝔢𝔩𝔠𝔬𝔪𝔢 ℜ𝔞𝔶𝔞𝔫𝔢!



Racing are proud to announce the signing of French U-17 international Rayane Messi! 💙🤍 pic.twitter.com/dYrTrKecfQ