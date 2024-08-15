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  4. Автор первого гола в Суперкубке: «Моё празднование было посвящено Кроосу»
Суперкубок УЕФА
15 августа 2024, 02:17 |
74
0

Автор первого гола в Суперкубке: «Моё празднование было посвящено Кроосу»

На 59-й минуте счет в матче открыл полузащитник мадридского клуба Федерико Вальверде

15 августа 2024, 02:17 |
74
0
Автор первого гола в Суперкубке: «Моё празднование было посвящено Кроосу»
Getty Images/Global Images Ukraine. Федерико Вальверде

14 августа состоялся матч за Суперкубок УЕФА, участие в котором принимали испанский «Реал» и итальянская «Аталанта».

На 59-й минуте счет в матче открыл полузащитник мадридского клуба Федерико Вальверде. Позже футболист прокомментировал свое празднование:

«Моё празднование было посвящено Тони Кроосу. Он больше не играет с нами, и нам его будет очень не хватать. Я надеюсь, что мы сможем завоевать еще больше трофеев для него и для всех мадридистов».

В конечном итоге мадридский клуб одолел «Аталанту» и завоевал первый трофей в новом сезоне.

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Суперкубок УЕФА Реал Мадрид Реал - Аталанта Федерико Вальверде Тони Кроос
Алексей Тиньков Источник: X (Twitter)
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