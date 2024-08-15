Автор первого гола в Суперкубке: «Моё празднование было посвящено Кроосу»

14 августа состоялся матч за Суперкубок УЕФА, участие в котором принимали испанский «Реал» и итальянская «Аталанта».

На 59-й минуте счет в матче открыл полузащитник мадридского клуба Федерико Вальверде. Позже футболист прокомментировал свое празднование:

«Моё празднование было посвящено Тони Кроосу. Он больше не играет с нами, и нам его будет очень не хватать. Я надеюсь, что мы сможем завоевать еще больше трофеев для него и для всех мадридистов».

В конечном итоге мадридский клуб одолел «Аталанту» и завоевал первый трофей в новом сезоне.