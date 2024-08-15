Анчелотти в топ-5 самых титулованных тренеров. Кто расположился выше?

14 августа состоялся матч за Суперкубок УЕФА, участие в котором принимали испанский «Реал» и итальянская «Аталанта».

Мадридский клуб одолел оппонента со счетом 2:0 и завоевал очередной кубок под руководством Карло Анчелотти. Что интересно, для итальянского наставника это стал уже 30-й трофей. Победа в Суперкубке укрепила Анчелотти на 5-м месте по количеству трофеев.

Выше него расположились только 4 наставника, 2 из которые вошли в историю украинского футбола:

Сэр Алекс Фергюсон – 49 Трофеев Хосеп Гвардиола – 37 трофеев Мирча Луческу – 36 трофеев Валерий Лобановский – 33 трофея Карло Анчелотти – 30 трофеев

В этом сезоне у тренера «Реала» будет возможность завоевать еще 5 трофеев: чемпионат Испании, кубок Испании, суперкубок Испании, Лига чемпионов и клубный чемпионат мира.