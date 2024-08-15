Анчелотти в топ-5 самых титулованных тренеров. Кто расположился выше?
2 из 5 тренеров в этом топе хорошо знакомы фанатам украинского футболу
14 августа состоялся матч за Суперкубок УЕФА, участие в котором принимали испанский «Реал» и итальянская «Аталанта».
Мадридский клуб одолел оппонента со счетом 2:0 и завоевал очередной кубок под руководством Карло Анчелотти. Что интересно, для итальянского наставника это стал уже 30-й трофей. Победа в Суперкубке укрепила Анчелотти на 5-м месте по количеству трофеев.
Выше него расположились только 4 наставника, 2 из которые вошли в историю украинского футбола:
- Сэр Алекс Фергюсон – 49 Трофеев
- Хосеп Гвардиола – 37 трофеев
- Мирча Луческу – 36 трофеев
- Валерий Лобановский – 33 трофея
- Карло Анчелотти – 30 трофеев
В этом сезоне у тренера «Реала» будет возможность завоевать еще 5 трофеев: чемпионат Испании, кубок Испании, суперкубок Испании, Лига чемпионов и клубный чемпионат мира.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Лука Модрич с капитанской повязкой поднял трофей Суперкубка УЕФА
Валерий Василенко – о выходе «Динамо» в решающую фазу квалификации ЛЧ