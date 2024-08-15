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  4. Анчелотти в топ-5 самых титулованных тренеров. Кто расположился выше?
Испания
15 августа 2024, 01:43 | Обновлено 15 августа 2024, 01:47
194
0

Анчелотти в топ-5 самых титулованных тренеров. Кто расположился выше?

2 из 5 тренеров в этом топе хорошо знакомы фанатам украинского футболу

15 августа 2024, 01:43 | Обновлено 15 августа 2024, 01:47
194
0
Анчелотти в топ-5 самых титулованных тренеров. Кто расположился выше?
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

14 августа состоялся матч за Суперкубок УЕФА, участие в котором принимали испанский «Реал» и итальянская «Аталанта».

Мадридский клуб одолел оппонента со счетом 2:0 и завоевал очередной кубок под руководством Карло Анчелотти. Что интересно, для итальянского наставника это стал уже 30-й трофей. Победа в Суперкубке укрепила Анчелотти на 5-м месте по количеству трофеев.

Выше него расположились только 4 наставника, 2 из которые вошли в историю украинского футбола:

  1. Сэр Алекс Фергюсон – 49 Трофеев
  2. Хосеп Гвардиола – 37 трофеев
  3. Мирча Луческу – 36 трофеев
  4. Валерий Лобановский – 33 трофея
  5. Карло Анчелотти – 30 трофеев

В этом сезоне у тренера «Реала» будет возможность завоевать еще 5 трофеев: чемпионат Испании, кубок Испании, суперкубок Испании, Лига чемпионов и клубный чемпионат мира.

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Карло Анчелотти Суперкубок УЕФА Жузеп Гвардиола Реал Мадрид Валерий Лобановский Мирча Луческу Алекс Фергюсон
Алексей Тиньков
Алексей Тиньков Sport.ua
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