Потенциальный оппонент Кривбасса находится в шаге от игрока Наполи
Натан ведет переговоры по аренде в «Реал Бетис»
Испанский «Реал Бетис» очень близок к подписанию бразильского защитника итальянского «Наполи» Натана, сообщает известный инсайдер Николо Скира.
По информации источника, переход 23-летнего футболиста должен состояться на правах сезонной аренды.
Отмечается, что неаполитанский клуб готов отпустить игрока. Сам Натан на данный момент ведет переговоры с представителями «Бетиса».
В сезоне 2023/24 Натан провел 21 матч на клубном уровне, отметившись 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 12 миллионов евро.
Напомним, если «Кривбасс» в квалификации Лиги Европы не пройдет чешскую «Викторию», то за право играть в групповом этапе Лиги конференций украинскому клубу предстоит сыграть именно с «Бетисом».
#Natan is one step away to #RealBetis from #Napoli on loan with the option to buy. Napoli have opened the door to the departure of the centre-back, who is in talks with Betis to reach an agreement. #transfers https://t.co/QVSaOZnwkj— Nicolò Schira (@NicoSchira) August 13, 2024
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