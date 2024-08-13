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Испания
13 августа 2024, 14:32 |
244
0

Потенциальный оппонент Кривбасса находится в шаге от игрока Наполи

Натан ведет переговоры по аренде в «Реал Бетис»

13 августа 2024, 14:32 |
244
0
Потенциальный оппонент Кривбасса находится в шаге от игрока Наполи
Getty Images/Global Images Ukraine. Натан

Испанский «Реал Бетис» очень близок к подписанию бразильского защитника итальянского «Наполи» Натана, сообщает известный инсайдер Николо Скира.

По информации источника, переход 23-летнего футболиста должен состояться на правах сезонной аренды.

Отмечается, что неаполитанский клуб готов отпустить игрока. Сам Натан на данный момент ведет переговоры с представителями «Бетиса».

В сезоне 2023/24 Натан провел 21 матч на клубном уровне, отметившись 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 12 миллионов евро.

Напомним, если «Кривбасс» в квалификации Лиги Европы не пройдет чешскую «Викторию», то за право играть в групповом этапе Лиги конференций украинскому клубу предстоит сыграть именно с «Бетисом».

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Бетис трансферы Наполи Кривбасс Кривой Рог Натан трансферы Ла Лиги трансферы Серии A аренда игрока Николо Скира
Дмитро Вербинський Источник: Николо Скира
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