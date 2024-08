Потенциальный оппонент Кривбасса находится в шаге от игрока Наполи

Испанский «Реал Бетис» очень близок к подписанию бразильского защитника итальянского «Наполи» Натана, сообщает известный инсайдер Николо Скира.

По информации источника, переход 23-летнего футболиста должен состояться на правах сезонной аренды.

Отмечается, что неаполитанский клуб готов отпустить игрока. Сам Натан на данный момент ведет переговоры с представителями «Бетиса».

В сезоне 2023/24 Натан провел 21 матч на клубном уровне, отметившись 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 12 миллионов евро.

Напомним, если «Кривбасс» в квалификации Лиги Европы не пройдет чешскую «Викторию», то за право играть в групповом этапе Лиги конференций украинскому клубу предстоит сыграть именно с «Бетисом».

