Кто для Челси? Жеребьевка Q4 Лиги конференций. Возможный оппонент Кривбасса
Криворожской команде определили соперника на случай поражения от Виктории
5 августа в 15:00 в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка 4-го раунда квалификации (Q4) Лиги конференций 2024/25.
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В этом раунде Q4 участвуют 48 команд (38 по Пути представителей лиг и 10 по Пути чемпионов), которые поделены на пары и проведут поединки Q4 Лиги конференций 22 и 29 августа 2024 года.
Криворожский Кривбасс узнала потенциального соперника в Q4 Лиги конференций. Команда Юрия Вернидуба сыграют в 4-м раунде ЛК, если проиграет Виктории Пльзень (Чехия) в Q3 Лиги Европы.
Соперником для проигравшего в паре Кривбасс / Виктория станет Бетис (Испания)
Оппонентом английского Челси, за который выступает украинский вингер Михаил Мудрик, станет проигравший в паре Брага (Португалия) – Серветт (Швейцария).
Команды, которые выиграют противостояния Q4 ЛК, получат путевки в основной раунд Лиги конференций, а проигравшие вылетят из еврокубков.
Лига конференций 2024/25
Жеребьевка 4-го раунда квалификации Q4 ЛК
Матчи: 22 и 29 августа 2024 года
Путь представителей лиг
🔹 Проигравший Кривбасс (Украина) / Виктория Пльзень (Чехия) – Бетис (Испания)
🔹 Челси (Англия) – проигравший Брага (Португалия) / Серветт (Швейцария)
Путь чемпионов
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