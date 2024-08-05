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  4. Кто для Челси? Жеребьевка Q4 Лиги конференций. Возможный оппонент Кривбасса
Лига конференций
05 августа 2024, 15:23 | Обновлено 05 августа 2024, 16:11
2428
7

Кто для Челси? Жеребьевка Q4 Лиги конференций. Возможный оппонент Кривбасса

Криворожской команде определили соперника на случай поражения от Виктории

05 августа 2024, 15:23 | Обновлено 05 августа 2024, 16:11
2428
7
Кто для Челси? Жеребьевка Q4 Лиги конференций. Возможный оппонент Кривбасса
УЕФА

5 августа в 15:00 в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка 4-го раунда квалификации (Q4) Лиги конференций 2024/25.

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В этом раунде Q4 участвуют 48 команд (38 по Пути представителей лиг и 10 по Пути чемпионов), которые поделены на пары и проведут поединки Q4 Лиги конференций 22 и 29 августа 2024 года.

Криворожский Кривбасс узнала потенциального соперника в Q4 Лиги конференций. Команда Юрия Вернидуба сыграют в 4-м раунде ЛК, если проиграет Виктории Пльзень (Чехия) в Q3 Лиги Европы.

Соперником для проигравшего в паре Кривбасс / Виктория станет Бетис (Испания)

Оппонентом английского Челси, за который выступает украинский вингер Михаил Мудрик, станет проигравший в паре Брага (Португалия) – Серветт (Швейцария).

Команды, которые выиграют противостояния Q4 ЛК, получат путевки в основной раунд Лиги конференций, а проигравшие вылетят из еврокубков.

Лига конференций 2024/25

Жеребьевка 4-го раунда квалификации Q4 ЛК

Матчи: 22 и 29 августа 2024 года

Путь представителей лиг

🔹 Проигравший Кривбасс (Украина) / Виктория Пльзень (Чехия) – Бетис (Испания)

🔹 Челси (Англия) – проигравший Брага (Португалия) / Серветт (Швейцария)

Путь чемпионов

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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Комментарии 7
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Vitason
Хана,але цього можна уникнути, якщо Викторию Плзень пройти,так що ще один стимул,щоб обіграти Вікторію Плзень 
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+4
Лига
Не пройдут плесень, будет п_здец 
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+4
PETP0
Так, Плзені поступатись ніяк не можна!)
Ответить
+3
Jugger54
Любыми силами, грызть траву, но проходить Викторию) Хотя зная Вернидуба, никому легко не будет
Ответить
+3
Phantom
Зате ніхто не буде казати,  що Кривбасс як і Полісся, Ворскла, Дніпро 1 вилітають від ноунеймів)) суперники серйозні)
Ответить
+2
Chieftain
Зермак домовиться з Бетісом
Ответить
+1
TolsTIyELF
Не могу не отметить эффективность ваших церквей. Ну чё, намолили? Бетис точно непротив.
Ответить
+1
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