Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Назван следующий соперник для Кривбасса. Жеребьевка Q4 Лиги Европы
Лига Европы
05 августа 2024, 14:17 | Обновлено 05 августа 2024, 14:39
2773
11

Назван следующий соперник для Кривбасса. Жеребьевка Q4 Лиги Европы

5 августа в Ньоне прошла жеребьевка 4-го раунда квалификации Q4 ЛЕ

05 августа 2024, 14:17 | Обновлено 05 августа 2024, 14:39
2773
11
Назван следующий соперник для Кривбасса. Жеребьевка Q4 Лиги Европы
УЕФА

5 августа в 14:00 в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка 4-го раунда квалификации (Q4) Лиги Европы 2024/25.

Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В этом раунде Q4 ЛЕ участвуют 24 команды (13 победителей Q3 ЛЕ, 6 проигравших команд в Пути чемпионов Q3 ЛЧ и 5 команд-представителей стран УЕФА с рейтингом 8–12). Они поделены на пары и проведут поединки Q4 Лиги Европы 22 и 29 августа 2024 года.

Криворожский Кривбасс узнал потенциального соперника в Q4 Лиги Европы. Команда Юрия Вернидуба сыграет в 4-м раунде ЛЕ, если одолеет Викторию Пльзень (Чехия) в Q3.

Соперником для победителя пары Кривбасс / Виктория в Q4 ЛЕ будет Хартс (Шотландия)

Команды, которые выиграют противостояния Q4 ЛЕ, получат путевки в основной раунд Лиги Европы, а проигравшие команды перейдут в основной раунд Лиги конференций.

Лига Европы 2024/25

Жеребьевка 4-го раунда квалификации Q4 ЛЕ

Матчи: 22 и 29 августа 2024 года

Кривбасс (Украина) / Виктория Пльзень (Чехия) – Хартс (Шотландия)

По теме:
Жеребьевка Q4 Лиги конференций. Возможный оппонент Кривбасса. Смотреть LIVE
Жеребьевка Q4 Лиги Европы. Соперник для Кривбасса. Смотреть онлайн LIVE
Динамо узнало следующего соперника. Жеребьевка Q4 Лиги чемпионов
Андерлехт Панатинаикос Бешикташ Трабзонспор Динамо Минск ПАОК Риека Хартс Брага ЛАСК Мидтьюлланд жеребьевка Серветт Мальме Ягеллония Белосток Лугано Лига Европы АПОЭЛ Шемрок Роверс Эльфсборг Рапид Вена Мольде Карабах Агдам Спарта Прага Виктория Пльзень Кривбасс Кривой Рог Ференцварош Санта-Колома Слован Братислава Нью-Сейнтс жеребьевка Лиги Европы Партизан Белград Маккаби Тель-Авив Целе Лудогорец Аякс ФКСБ (Стяуа) Бухарест Буде-Глимт Петрокуб Хынчешты Серкль Брюгге ТСЦ Бачка-Топола РФШ КИ Клаксвик Борац Баня-Лука Линкольн Ред Импс Паневежис
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Магучих выиграла золото Олимпийских игр 2024! У Геращенко – бронза!
Олимпийские игры | 04 августа 2024, 22:15 98
Магучих выиграла золото Олимпийских игр 2024! У Геращенко – бронза!
Магучих выиграла золото Олимпийских игр 2024! У Геращенко – бронза!

Ярослава преодолела планку на высоте 2.00 метра

РЕБРОВ: «Сейчас я не вижу, чтобы в сборной Украины был лидер на поле»
Футбол | 05 августа 2024, 14:49 1
РЕБРОВ: «Сейчас я не вижу, чтобы в сборной Украины был лидер на поле»
РЕБРОВ: «Сейчас я не вижу, чтобы в сборной Украины был лидер на поле»

Главный тренер сборной Украины прокомментировал выступления на Евро-2024

Хижняк победил двукратного олимпийского чемпиона и стал финалистом в Париже
Олимпийские игры | 04.08.2024, 18:55
Хижняк победил двукратного олимпийского чемпиона и стал финалистом в Париже
Хижняк победил двукратного олимпийского чемпиона и стал финалистом в Париже
Теннис спасен! Определены чемпионки Олимпиады в женском парном разряде
Олимпийские игры | 04.08.2024, 20:43
Теннис спасен! Определены чемпионки Олимпиады в женском парном разряде
Теннис спасен! Определены чемпионки Олимпиады в женском парном разряде
Коростылев не смог завоевать медаль в стрельбе из скорострельного пистолета
Олимпийские игры | 05.08.2024, 10:55
Коростылев не смог завоевать медаль в стрельбе из скорострельного пистолета
Коростылев не смог завоевать медаль в стрельбе из скорострельного пистолета
Комментарии 11
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Samuel
хороший жереб, але Вікторію буде дуже складно пройти
Ответить
+3
Лига
Если пройти плесень, шансы с шотландцами 60 на 40 в пользу Кривбасса , плесень посерьёзнеей хартса в раза 2
Ответить
+2
Pavel_i_CO
Вождь Фєдя, навіщо ти видаляєш свої коментарі?))
Ответить
0
nick07
якщо Україна повибиває шотландські клуби то буде чудово - менше прийдеться наздоганяти в рейтингу УЄФА
Ответить
0
Chieftain
Цей Хартс грав з Рейнджерсом у суботу 0-0, дві команди дуже слабкі
Ответить
0
Vitason
Нууу..десь середній суперник,боснійці і хто там з ними в парі  було б взагалі хороший варіант,а так можна звичайно проходити Кривбасу по силам ці команди і Вернидуб досвідчений тренер і я вважаю один із кращих його після Маркевича серед українських тренерів!
Ответить
0
Умник
Как раз смотрел Хартс, очень не повезло Кривбассу.
Они тягали Рейнджерс. Это не тупые навесы. Забудьте за это.
Очень техничная команда.
Ответить
0
Показать Скрыть 2 ответа
Pavel_i_CO
Вождь сказав що треба, значить треба!!))
Ответить
-1
Джей Гетсбі
Названо суперника для Вікторії - такий має бути заголовок
Ответить
-3
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Холифилд назвал боксера современности, который опаснее Майка Тайсона
Холифилд назвал боксера современности, который опаснее Майка Тайсона
04.08.2024, 07:58 7
Бокс
Стала известна историческая сумма призовых Магучих за золото Олимпиады-2024
Стала известна историческая сумма призовых Магучих за золото Олимпиады-2024
04.08.2024, 23:51 3
Олимпийские игры
Он поможет Мудрику. Челси рассчитывает подписать еще одного украинца
Он поможет Мудрику. Челси рассчитывает подписать еще одного украинца
03.08.2024, 12:32 32
Футбол
Холифилд назвал боксера современности, которого ему трудно было бы победить
Холифилд назвал боксера современности, которого ему трудно было бы победить
05.08.2024, 07:25
Бокс
Солидная сумма. Известно, сколько заработали Харлан и компания за золото ОИ
Солидная сумма. Известно, сколько заработали Харлан и компания за золото ОИ
04.08.2024, 07:01 12
Олимпийские игры
Турнирная таблица после 1-го тура. Кто стал лидером на старте сезона УПЛ?
Турнирная таблица после 1-го тура. Кто стал лидером на старте сезона УПЛ?
05.08.2024, 06:47 84
Футбол
Тибо КУРТУА: «Лунин хочет продолжать играть»
Тибо КУРТУА: «Лунин хочет продолжать играть»
04.08.2024, 08:52 3
Футбол
Барселона – Реал Мадрид – 2:1. Как пропустил Куртуа. Видео голов и обзор
Барселона – Реал Мадрид – 2:1. Как пропустил Куртуа. Видео голов и обзор
04.08.2024, 16:52 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем