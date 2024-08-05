Назван следующий соперник для Кривбасса. Жеребьевка Q4 Лиги Европы

5 августа в 14:00 в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка 4-го раунда квалификации (Q4) Лиги Европы 2024/25.

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В этом раунде Q4 ЛЕ участвуют 24 команды (13 победителей Q3 ЛЕ, 6 проигравших команд в Пути чемпионов Q3 ЛЧ и 5 команд-представителей стран УЕФА с рейтингом 8–12). Они поделены на пары и проведут поединки Q4 Лиги Европы 22 и 29 августа 2024 года.

Криворожский Кривбасс узнал потенциального соперника в Q4 Лиги Европы. Команда Юрия Вернидуба сыграет в 4-м раунде ЛЕ, если одолеет Викторию Пльзень (Чехия) в Q3.

Соперником для победителя пары Кривбасс / Виктория в Q4 ЛЕ будет Хартс (Шотландия)

Команды, которые выиграют противостояния Q4 ЛЕ, получат путевки в основной раунд Лиги Европы, а проигравшие команды перейдут в основной раунд Лиги конференций.

Лига Европы 2024/25

Жеребьевка 4-го раунда квалификации Q4 ЛЕ

Матчи: 22 и 29 августа 2024 года

Кривбасс (Украина) / Виктория Пльзень (Чехия) – Хартс (Шотландия)