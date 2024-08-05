Динамо узнало следующего соперника. Жеребьевка Q4 Лиги чемпионов

5 августа в 13:00 по киевскому времени в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка 4-го раунда квалификации (Q4) Лиги чемпионов 2024/25.

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В этом раунде Q4 ЛЧ участвуют 14 команд – 10 по Пути чемпионов (победители 3-го раунда Q3) и 4 клуба по Пути представителей лиг.

Киевское Динамо узнало потенциального соперника в Q4 Лиги чемпионов по Пути представителей лиг. Киевляне сыграют в 4-м раунде ЛЧ, если обыграют Рейнджерс (Шотландия) в Q3.

Потенциальным соперником для победителя пары Динамо – Рейнджерс в Q4 ЛЧ будет победитель пары РБ Зальцбург (Австрия) / Твенте (Нидерланды)

Матчи Q4 Лиги чемпионов пройдут 20/21 и 27/28 августа 2024 года.

Динамо необходимо пройти Рейнджерс и еще одного оппонента, чтобы оказаться в осеннем этапе ЛЧ. В противном случае киевляне попадут в основной раунд Лиги Европы.

Команды, которые выиграют противостояния Q4 ЛЧ, получат путевки в основной раунд Лиги чемпионов, а проигравшие команды перейдут в основной раунд Лиги Европы.

Донецкий Шахтер как чемпион Украины благодаря высокому клубному рейтингу получил прямую путевку в основной раунд ЛЧ.

Лига чемпионов 2024/25

Жеребьевка 4-го раунда квалификации Q4 ЛЧ

Матчи: 20/21 и 27/28 августа 2024 года

Путь представителей лиг

Лилль (Франция) / Фенербахче (Турция) – Славия Прага (Чехия) / Юнион Сен-Жилуаз (Бельгия)

Динамо Киев (Украина) / Рейнджерс (Шотландия) – РБ Зальцбург (Австрия) / Твенте (Нидерланды)

Путь чемпионов