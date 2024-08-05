Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Динамо узнало следующего соперника. Жеребьевка Q4 Лиги чемпионов
Лига чемпионов
05 августа 2024, 13:12 | Обновлено 05 августа 2024, 13:35
3793
7

Динамо узнало следующего соперника. Жеребьевка Q4 Лиги чемпионов

В Ньоне прошла жеребьевка 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов

05 августа 2024, 13:12 | Обновлено 05 августа 2024, 13:35
3793
7
Динамо узнало следующего соперника. Жеребьевка Q4 Лиги чемпионов
УЕФА

5 августа в 13:00 по киевскому времени в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка 4-го раунда квалификации (Q4) Лиги чемпионов 2024/25.

Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В этом раунде Q4 ЛЧ участвуют 14 команд – 10 по Пути чемпионов (победители 3-го раунда Q3) и 4 клуба по Пути представителей лиг.

Киевское Динамо узнало потенциального соперника в Q4 Лиги чемпионов по Пути представителей лиг. Киевляне сыграют в 4-м раунде ЛЧ, если обыграют Рейнджерс (Шотландия) в Q3.

Потенциальным соперником для победителя пары Динамо – Рейнджерс в Q4 ЛЧ будет победитель пары РБ Зальцбург (Австрия) / Твенте (Нидерланды)

Матчи Q4 Лиги чемпионов пройдут 20/21 и 27/28 августа 2024 года.

Динамо необходимо пройти Рейнджерс и еще одного оппонента, чтобы оказаться в осеннем этапе ЛЧ. В противном случае киевляне попадут в основной раунд Лиги Европы.

Команды, которые выиграют противостояния Q4 ЛЧ, получат путевки в основной раунд Лиги чемпионов, а проигравшие команды перейдут в основной раунд Лиги Европы.

Донецкий Шахтер как чемпион Украины благодаря высокому клубному рейтингу получил прямую путевку в основной раунд ЛЧ.

Лига чемпионов 2024/25

Жеребьевка 4-го раунда квалификации Q4 ЛЧ

Матчи: 20/21 и 27/28 августа 2024 года

Путь представителей лиг

Лилль (Франция) / Фенербахче (Турция) – Славия Прага (Чехия) / Юнион Сен-Жилуаз (Бельгия)

Динамо Киев (Украина) / Рейнджерс (Шотландия) – РБ Зальцбург (Австрия) / Твенте (Нидерланды)

Путь чемпионов

По теме:
Жеребьевка Q4 Лиги Европы. Соперник для Кривбасса. Смотреть онлайн LIVE
Жеребьевка Q4 Лиги чемпионов. Соперник для Динамо. Смотреть онлайн LIVE
Динамо назвало трансляторов первого матча против Глазго Рейнджерс
Галатасарай Лилль Динамо Киев Твенте Динамо Загреб Фенербахче ПАОК Янг Бойз Глазго Рейнджерс Црвена Звезда Мидтьюлланд жеребьевка Мальме Ягеллония Белосток АПОЭЛ Карабах Агдам Спарта Прага Ференцварош Слован Братислава жеребьевка Лиги чемпионов Славия Прага Лудогорец ФКСБ (Стяуа) Бухарест Буде-Глимт РБ Зальцбург Лига чемпионов Юнион Сен-Жилуаз выбор редакции
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стала известна историческая сумма призовых Магучих за золото Олимпиады-2024
Олимпийские игры | 04 августа 2024, 23:51 3
Стала известна историческая сумма призовых Магучих за золото Олимпиады-2024
Стала известна историческая сумма призовых Магучих за золото Олимпиады-2024

Ярослава получит от World Athletics 50 тысяч долларов

Пресс-служба Олимпиады – про медаль Магучих: «Дремота приносит вам золото»
Олимпийские игры | 04 августа 2024, 22:58 1
Пресс-служба Олимпиады – про медаль Магучих: «Дремота приносит вам золото»
Пресс-служба Олимпиады – про медаль Магучих: «Дремота приносит вам золото»

Фото Ярославы, которое вирусится в социальных сетях

Шевченко оценил работу Реброва и обозначил главные цели сборной Украины
Футбол | 05.08.2024, 13:31
Шевченко оценил работу Реброва и обозначил главные цели сборной Украины
Шевченко оценил работу Реброва и обозначил главные цели сборной Украины
Ковтун гарантировал Украине еще одну медаль ОИ-2024! Илья выиграл серебро
Олимпийские игры | 05.08.2024, 13:25
Ковтун гарантировал Украине еще одну медаль ОИ-2024! Илья выиграл серебро
Ковтун гарантировал Украине еще одну медаль ОИ-2024! Илья выиграл серебро
СОСНОВСКИЙ – про бой Хижняка: «Не думал, что дадут против нас оценки 1:4»
Олимпийские игры | 04.08.2024, 20:03
СОСНОВСКИЙ – про бой Хижняка: «Не думал, что дадут против нас оценки 1:4»
СОСНОВСКИЙ – про бой Хижняка: «Не думал, что дадут против нас оценки 1:4»
Комментарии 8
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Main
«Группа» ЛЧ все ближе. Это прекрасно для страны и рейтинга!
Ответить
+2
Лига
Что Рейнджерс, да и кто бы не был Твенте или Зальцбург, нужно и можно их проходить
Ответить
+1
New Zealander
Єдиний дійсно важкий для Динамо суперник із цих всіх варіантів це мабуть Лілль. Це приблизно як коли у Шахтаря було Монако. Так само б мучались би і якщо б пройшли то за рахунок такого ж випадкового рикошету на останніх хвилинах як був у Мудрика  в тому матчі
Ответить
0
Олег Мандрівник
Походу Q4 даже легче Q3 будет
Ответить
0
Wlad West
Тут все раунды для команд - основные, а после 4 - го стыкового - групповой раунд, игры в группах.
Ответить
0
New Zealander
Рейнджерс треба проходити. Вони в себе вдома грають погано - пропустили 7 голів від Лівера на своєму стадіоні нещодавно. Якщо пройдем шотландців то попадеться Зальцбург який погано зіграв у попердній лізі чемпіонів і зайняв 4 місце в себе в групі. Динамо ще гірше грало за ці дві команди в минулі роки але в принципі можна боротися оскільки приблизно зараз рівну гру демонструють усі вони
Ответить
0
Panthera_onca__
Тhe Rangers are very happy.
Ответить
-3
Ukraine
Гарне жеребкування.
Навряд чи вистачить вміння дійти до даних суперників, але надіємось.
Ответить
-3
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Позор ему за...» Фаны Жироны разнесли Довбика после перехода в Рому
«Позор ему за...» Фаны Жироны разнесли Довбика после перехода в Рому
03.08.2024, 13:40 71
Футбол
Анна РЫЖИКОВА: «Поведение Бубки не вызывает никакого уважения»
Анна РЫЖИКОВА: «Поведение Бубки не вызывает никакого уважения»
04.08.2024, 13:37 2
Другие виды
Барселона – Реал Мадрид – 2:1. Как пропустил Куртуа. Видео голов и обзор
Барселона – Реал Мадрид – 2:1. Как пропустил Куртуа. Видео голов и обзор
04.08.2024, 16:52 1
Футбол
Холифилд назвал боксера современности, которого ему трудно было бы победить
Холифилд назвал боксера современности, которого ему трудно было бы победить
05.08.2024, 07:25
Бокс
После возвращения с Олимпиады новичок Руха забил 4 гола
После возвращения с Олимпиады новичок Руха забил 4 гола
04.08.2024, 11:40 3
Футбол
Победа после грозы. Барселона переиграла Реал в товарищеском Эль-Классико
Победа после грозы. Барселона переиграла Реал в товарищеском Эль-Классико
04.08.2024, 05:16
Футбол
Холифилд назвал боксера современности, который опаснее Майка Тайсона
Холифилд назвал боксера современности, который опаснее Майка Тайсона
04.08.2024, 07:58 7
Бокс
Хижняк победил двукратного олимпийского чемпиона и стал финалистом в Париже
Хижняк победил двукратного олимпийского чемпиона и стал финалистом в Париже
04.08.2024, 18:55 121
Олимпийские игры
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем