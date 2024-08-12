Олимпийский чемпион 2024 не прошел медосмотр в Аталанте
Марк Пубиль, похоже, не перейдет в итальянскую команду
Правый защитник испанской «Альмерии» Марк Пубиль завалил медосмотр в итальянской «Аталанте», сообщает известный журналист Николо Скира.
Причины, по которым 21-летний футболист не сумел завершить свой трансфер в клуб Серии А, на данный момент остаются неизвестными.
Марк лишь недавно завершил выступления на Олимпийских играх 2024 в Париже, где в качестве основного игрока сборной Испании добыл золотую медаль, обыграв в финале Францию со счетом 5:3.
В сезоне 2023/24 Марк Пубиль провел 23 матча на клубном уровне, отметившись 1 забитым мячом и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 4 миллиона евро.
Marc #Pubill has not passed medicals for #Atalanta— Nicolò Schira (@NicoSchira) August 12, 2024
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