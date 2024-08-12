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Италия
12 августа 2024, 17:27 |
1005
0

Олимпийский чемпион 2024 не прошел медосмотр в Аталанте

Марк Пубиль, похоже, не перейдет в итальянскую команду

12 августа 2024, 17:27 |
1005
0
Олимпийский чемпион 2024 не прошел медосмотр в Аталанте
Getty Images/Global Images Ukraine. Марк Пубиль

Правый защитник испанской «Альмерии» Марк Пубиль завалил медосмотр в итальянской «Аталанте», сообщает известный журналист Николо Скира.

Причины, по которым 21-летний футболист не сумел завершить свой трансфер в клуб Серии А, на данный момент остаются неизвестными.

Марк лишь недавно завершил выступления на Олимпийских играх 2024 в Париже, где в качестве основного игрока сборной Испании добыл золотую медаль, обыграв в финале Францию со счетом 5:3.

В сезоне 2023/24 Марк Пубиль провел 23 матча на клубном уровне, отметившись 1 забитым мячом и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 4 миллиона евро.

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Аталанта Альмерия трансферы трансферы Серии A чемпионат Испании по футболу Николо Скира медосмотр
Дмитро Вербинський Источник: Николо Скира
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