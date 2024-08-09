ОФИЦИАЛЬНО. Сборная Англии получила нового главного тренера
С командой будет работать Ли Карсли
Английская Футбольная ассоциация официально сообщила о назначении нового главного тренера национальной сборной. Им стал 50-летний ирландец Ли Карсли, который ранее работал с молодежной сборной Англии U-21.
При этом сообщается, что Карсли назначен лишь временно исполняющим обязанности главного тренера. Кто станет новым полноценным наставником сборной Англии – пока что неизвестно.
Напомним, должность главного тренера сборной Англии стала вакантной после Евро-2024, когда Гарет Саутгейт подал в отставку.
Кроме молодежных сборных Англии разных возрастных категорий, Карсли в своей тренерской карьере работал с «Ковентри», «Брентфордом» и «Бирмингемом».
Lee Carsley has been appointed interim head coach of the #ThreeLions ahead of the start of our #NationsLeague campaign.— England (@England) August 9, 2024
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