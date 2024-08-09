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Англия
09 августа 2024, 16:30 | Обновлено 09 августа 2024, 16:32
3897
0

ОФИЦИАЛЬНО. Сборная Англии получила нового главного тренера

С командой будет работать Ли Карсли

09 августа 2024, 16:30 | Обновлено 09 августа 2024, 16:32
3897
0
ОФИЦИАЛЬНО. Сборная Англии получила нового главного тренера
Getty Images/Global Images Ukraine. Ли Карсли

Английская Футбольная ассоциация официально сообщила о назначении нового главного тренера национальной сборной. Им стал 50-летний ирландец Ли Карсли, который ранее работал с молодежной сборной Англии U-21.

При этом сообщается, что Карсли назначен лишь временно исполняющим обязанности главного тренера. Кто станет новым полноценным наставником сборной Англии – пока что неизвестно.

Напомним, должность главного тренера сборной Англии стала вакантной после Евро-2024, когда Гарет Саутгейт подал в отставку.

Кроме молодежных сборных Англии разных возрастных категорий, Карсли в своей тренерской карьере работал с «Ковентри», «Брентфордом» и «Бирмингемом».

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Олег Дидух Источник: Футбольная ассоциация Англии
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