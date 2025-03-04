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  4. Увольнения не будет. В клубе УПЛ заявили, что доверяют главному тренеру
Украина. Премьер лига
04 марта 2025, 10:35 |
341
0

Увольнения не будет. В клубе УПЛ заявили, что доверяют главному тренеру

Евгений Геллер сообщил, что Бартулович продолжит работать в «Заре»

04 марта 2025, 10:35 |
341
0
Увольнения не будет. В клубе УПЛ заявили, что доверяют главному тренеру
ФК Заря. Младен Бартулович

Президент луганской «Зари» Евгений Геллер прокомментировал работу главного тренера клуба Младена Бартуловича. Функционер заявил, что руководство полностью доверяет наставнику и не рассматривает вариант увольнения:

«Если бы не было доверия к Бартуловичу, то на зимние сборы поехал другой тренер. Поэтому обсуждать эту тему нет никакого смысла. Новости о возможных назначениях – это все слухи.

Младен провел тренировочные сборы с клубом, поэтому никаких вопросов к нему быть не может. Я надеюсь, что и весной он будет спокойно работать», – сообщил Геллер.

«Заря» занимает восьмое место в чемпионате, набрав 25 баллов. В последнем матче луганский клуб одолел «Колос» со счетом 2:1.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Заря Луганск Евгений Геллер Младен Бартулович отставка назначение тренера
Николай Титюк Источник: Профутбол Digital
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