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Major League Soccer
09 августа 2024, 11:38 | Обновлено 09 августа 2024, 12:06
420
0

ВИДЕО. Экс-игрок Барселоны отметился рекордом в Интер Майами

Жорди Альба отдал 4 голевых передачи за матч

09 августа 2024, 11:38 | Обновлено 09 августа 2024, 12:06
420
0
ВИДЕО. Экс-игрок Барселоны отметился рекордом в Интер Майами
Getty Images/Global Images Ukraine. Жорди Альба

В ночь на 9 августа состоялся матч 1/16 финала Кубка лиг MLS + MX (США+Мексика) между командами «Интер Майами» и «Торонто». Победу со счетом 4:3 одержали хозяева поля.

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Этот поединок стал знаковым для испанского защитника Жорди Альбы, который впервые в своей карьере отдал 4 голевые передачи в одной встрече. Более того, еще никогда один игрок не отмечался 4 ассистами в одном поединке Кубка лиг.

Напомним, Жорди Альба перебрался в Майами из «Барселоны» летом 2023 года и уже успел провести за команду 39 матчей (6 голов, 12 ассистов).

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Major League Soccer (MLS) Торонто (MLS) Жорди Альба Интер Майами рекорд видео голов и обзор
Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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