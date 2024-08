ВИДЕО. Экс-игрок Барселоны отметился рекордом в Интер Майами

В ночь на 9 августа состоялся матч 1/16 финала Кубка лиг MLS + MX (США+Мексика) между командами «Интер Майами» и «Торонто». Победу со счетом 4:3 одержали хозяева поля.

Этот поединок стал знаковым для испанского защитника Жорди Альбы, который впервые в своей карьере отдал 4 голевые передачи в одной встрече. Более того, еще никогда один игрок не отмечался 4 ассистами в одном поединке Кубка лиг.

Напомним, Жорди Альба перебрался в Майами из «Барселоны» летом 2023 года и уже успел провести за команду 39 матчей (6 голов, 12 ассистов).

Jordi Alba's four assists tonight:



New career record ✔️

New @LeaguesCup record ✔️

Sealed Miami's 4-3 win ✔️ pic.twitter.com/LI5exIk5rx