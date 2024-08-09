ВИДЕО. Экс-игрок Барселоны отметился рекордом в Интер Майами
Жорди Альба отдал 4 голевых передачи за матч
В ночь на 9 августа состоялся матч 1/16 финала Кубка лиг MLS + MX (США+Мексика) между командами «Интер Майами» и «Торонто». Победу со счетом 4:3 одержали хозяева поля.
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Этот поединок стал знаковым для испанского защитника Жорди Альбы, который впервые в своей карьере отдал 4 голевые передачи в одной встрече. Более того, еще никогда один игрок не отмечался 4 ассистами в одном поединке Кубка лиг.
Напомним, Жорди Альба перебрался в Майами из «Барселоны» летом 2023 года и уже успел провести за команду 39 матчей (6 голов, 12 ассистов).
Jordi Alba's four assists tonight:— Major League Soccer (@MLS) August 9, 2024
New career record ✔️
New @LeaguesCup record ✔️
Sealed Miami's 4-3 win ✔️ pic.twitter.com/LI5exIk5rx
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