Суперзвезда Реала близок к уходу из клуба. Все из-за Мбаппе

«Реал» Мадрид летом 2025 года останется без суперзвездного нападающего.

По информации испанских СМИ, Винисиус Жуниор серьезно рассматривает уход из «Реала». Бразилец привык быть лидером и самым медийным игроком команды, однако этот статус у него постепенно отбирает Килиан Мбаппе, который показывает в последних матчах выдающуюся игру. Винисиус не готов мириться со статусом «второй звезды» в команде и его уход из «Реала» является еще ближе.

В этом сезоне Винисиус сыграл за «Реал» 25 матча, забил 14 голов и сделал 10 ассистов. Ранее сообщалось, что «Реал» готов продать Винисиуса за 200 млн евро.