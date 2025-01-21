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Испания
21 января 2025, 00:12 |
885
0

Суперзвезда Реала близок к уходу из клуба. Все из-за Мбаппе

Винисиус Жуниор летом может покинуть мадридский гранд

21 января 2025, 00:12 |
885
0
Суперзвезда Реала близок к уходу из клуба. Все из-за Мбаппе
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе и Винисиус Жуниор

«Реал» Мадрид летом 2025 года останется без суперзвездного нападающего.

По информации испанских СМИ, Винисиус Жуниор серьезно рассматривает уход из «Реала». Бразилец привык быть лидером и самым медийным игроком команды, однако этот статус у него постепенно отбирает Килиан Мбаппе, который показывает в последних матчах выдающуюся игру. Винисиус не готов мириться со статусом «второй звезды» в команде и его уход из «Реала» является еще ближе.

В этом сезоне Винисиус сыграл за «Реал» 25 матча, забил 14 голов и сделал 10 ассистов. Ранее сообщалось, что «Реал» готов продать Винисиуса за 200 млн евро.

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Винисиус Жуниор Килиан Мбаппе Ла Лига чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид
Дмитро Олійник Источник: Todofichajes.com
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