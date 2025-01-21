Суперзвезда Реала близок к уходу из клуба. Все из-за Мбаппе
Винисиус Жуниор летом может покинуть мадридский гранд
«Реал» Мадрид летом 2025 года останется без суперзвездного нападающего.
По информации испанских СМИ, Винисиус Жуниор серьезно рассматривает уход из «Реала». Бразилец привык быть лидером и самым медийным игроком команды, однако этот статус у него постепенно отбирает Килиан Мбаппе, который показывает в последних матчах выдающуюся игру. Винисиус не готов мириться со статусом «второй звезды» в команде и его уход из «Реала» является еще ближе.
В этом сезоне Винисиус сыграл за «Реал» 25 матча, забил 14 голов и сделал 10 ассистов. Ранее сообщалось, что «Реал» готов продать Винисиуса за 200 млн евро.
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