Вест Хэм перехватил у Ювентуса бывшего игрока Барселоны

Лондонский «Вест Хэм» вскоре подпишет французского защитника «Ниццы» Жан-Клера Тодибо, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, «молотобойцы» арендуют 24-летнего футболиста на 1 сезон с обязательством выкупа за 40 миллионов евро. Также «Ницца» получит процент от следующей продажи игрока.

Интересно, что главным претендентом на Тодибо считался туринский «Ювентус», но «Вест Хэму» удалось перехватить центрбека сборной Франции.

В сезоне 2023/24 Жан-Клер Тодибо провел 33 матча на клубном уровне, отметившись 3 голевыми передачами.

Напомним, с 2019 по 2021 годы Жан-Клер Тодибо имел контракт с «Барселоной» и даже успел сыграть 5 поединков за первую команду клуба.

🚨⚒️ Jean-Clair Todibo to West Ham, here we go! Exclusive scoop confirmed as hijack is completed.



Understand Todibo, his agent and West Ham director Tim Steidten are flying to London right now! 🇬🇧🛫



€40m on loan + obligation, sell-on clause included.



Medical booked today. pic.twitter.com/9VhMiLFN7h