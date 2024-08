ВИДЕО. «Много не говори и убирайся». Гаттузо зажег на пресс-конференции

Колоритный итальянец Дженнаро Гаттузо сейчас работает главным тренером хорватского «Хайдука». Недавно он давал пресс-конференцию вместе со своим подопечным Филипом Кровиновичем.

Гаттузо явно не хотел, чтобы Кровинович задерживался на пресс-конференции:

«Филип, не говори слишком много, давай, очень быстро и убирайся отсюда», – сказал Гаттузо.

"Filip, don't speak too much, come on, very quickly and f@%& off!" 🔥



Trener Gattuso ko u igračkim danima, jako i u kost. 😎💪🏻 pic.twitter.com/c0We41IQ0o