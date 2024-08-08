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08 августа 2024, 15:02 | Обновлено 08 августа 2024, 15:03
495
0

ВИДЕО. «Много не говори и убирайся». Гаттузо зажег на пресс-конференции

Тренер «Хайдука» дал пресс-конференцию

08 августа 2024, 15:02 | Обновлено 08 августа 2024, 15:03
495
0
ВИДЕО. «Много не говори и убирайся». Гаттузо зажег на пресс-конференции
Getty Images/Global Images Ukraine. Дженнаро Гаттузо

Колоритный итальянец Дженнаро Гаттузо сейчас работает главным тренером хорватского «Хайдука». Недавно он давал пресс-конференцию вместе со своим подопечным Филипом Кровиновичем.

Гаттузо явно не хотел, чтобы Кровинович задерживался на пресс-конференции:

«Филип, не говори слишком много, давай, очень быстро и убирайся отсюда», – сказал Гаттузо.

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Дженнаро Гаттузо Хайдук Сплит видео
Олег Дидух
Олег Дидух Sport.ua
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