Другие новости08 августа 2024, 15:02 | Обновлено 08 августа 2024, 15:03
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ВИДЕО. «Много не говори и убирайся». Гаттузо зажег на пресс-конференции
Тренер «Хайдука» дал пресс-конференцию
08 августа 2024, 15:02 | Обновлено 08 августа 2024, 15:03
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Колоритный итальянец Дженнаро Гаттузо сейчас работает главным тренером хорватского «Хайдука». Недавно он давал пресс-конференцию вместе со своим подопечным Филипом Кровиновичем.
Гаттузо явно не хотел, чтобы Кровинович задерживался на пресс-конференции:
«Филип, не говори слишком много, давай, очень быстро и убирайся отсюда», – сказал Гаттузо.
"Filip, don't speak too much, come on, very quickly and f@%& off!" 🔥— HNK Hajduk Split (@hajduk) August 7, 2024
Trener Gattuso ko u igračkim danima, jako i u kost. 😎💪🏻 pic.twitter.com/c0We41IQ0o
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