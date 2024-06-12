ОФИЦИАЛЬНО. Легендарный Гаттузо вернулся к тренерской работе

46-летний бывший легендарный футболист Дженнаро Гаттузо официально стал главным тренером хорватского «Хайдука» из Сплита.

Контракт с итальянским специалистом рассчитан на 2 сезона – до лета 2026 года.

Гаттузо ранее был тренером «Милана», «Наполи», «Валенсии» и «Марселя». Из французского коллектива его уволили в феврале 2024 года.

Ранее ходили слухи, что в услугах Дженнаро заинтересован саудовский «Аль-Таавун».

«Хайдук» в сезоне 2023/24 занял 3-е место в таблице чемпионата Хорватии. Клуб из Сплита в следующей кампании начнет выступления в Лиге конференций со 2-го раунда квалификации.