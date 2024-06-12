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12 июня 2024, 22:24 | Обновлено 12 июня 2024, 23:16
1865
0

ОФИЦИАЛЬНО. Легендарный Гаттузо вернулся к тренерской работе

Дженнаро стал наставником хорватского «Хайдука» из Сплита

12 июня 2024, 22:24 | Обновлено 12 июня 2024, 23:16
1865
0
ОФИЦИАЛЬНО. Легендарный Гаттузо вернулся к тренерской работе
ФК Хайдук. Дженнаро Гаттузо

46-летний бывший легендарный футболист Дженнаро Гаттузо официально стал главным тренером хорватского «Хайдука» из Сплита.

Контракт с итальянским специалистом рассчитан на 2 сезона – до лета 2026 года.

Гаттузо ранее был тренером «Милана», «Наполи», «Валенсии» и «Марселя». Из французского коллектива его уволили в феврале 2024 года.

Ранее ходили слухи, что в услугах Дженнаро заинтересован саудовский «Аль-Таавун».

«Хайдук» в сезоне 2023/24 занял 3-е место в таблице чемпионата Хорватии. Клуб из Сплита в следующей кампании начнет выступления в Лиге конференций со 2-го раунда квалификации.

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Дженнаро Гаттузо Хайдук Сплит назначение тренера чемпионат Хорватии по футболу
Даниил Агарков Источник: ФК Хайдук
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