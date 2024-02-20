ОФИЦИАЛЬНО. Марсель уволил тренера перед ключевым матчем с Шахтером

«Марсель» на официальном сайте объявил об увольнении наставника Дженнаро Гаттузо. При этом уже в четверг команда дома сыграет ответный матч плей-офф Лиги Европы против «Шахтера».

Гаттузо работал с французской командой с 27 сентября минувшего года, но успеха не добился.

В Лиге 1 команда идет на 9-й позиции, а также успела вылететь из Кубка Франции. В Лиге Европы первая встреча с «Шахтером» завершилась вничью 2:2.

Ожидается, что сегодня клуб объявит о назначении экс-тренера сборной Кот-д'Ивуара Жана-Луи Гассета.