Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Марсель уволил тренера перед ключевым матчем с Шахтером
Франция
20 февраля 2024, 13:13 | Обновлено 20 февраля 2024, 13:27
594
1

ОФИЦИАЛЬНО. Марсель уволил тренера перед ключевым матчем с Шахтером

Дженнаро Гаттузо покинул команду

20 февраля 2024, 13:13 | Обновлено 20 февраля 2024, 13:27
594
1
ОФИЦИАЛЬНО. Марсель уволил тренера перед ключевым матчем с Шахтером
Getty Images/Global Images Ukraine. Дженнаро Гаттузо

«Марсель» на официальном сайте объявил об увольнении наставника Дженнаро Гаттузо. При этом уже в четверг команда дома сыграет ответный матч плей-офф Лиги Европы против «Шахтера».

Гаттузо работал с французской командой с 27 сентября минувшего года, но успеха не добился.

В Лиге 1 команда идет на 9-й позиции, а также успела вылететь из Кубка Франции. В Лиге Европы первая встреча с «Шахтером» завершилась вничью 2:2.

Ожидается, что сегодня клуб объявит о назначении экс-тренера сборной Кот-д'Ивуара Жана-Луи Гассета.

По теме:
Снова он. Стало известно, кто обслужит матч Лиги Европы Марсель – Шахтер
Бывший тренер Шахтера может возглавить Марсель
Бавария нашла сенсационного кандидата на замену Тухелю. Он тренировал МЮ
Марсель Дженнаро Гаттузо Лига 1 (Франция) отставка Лига Европы Марсель - Шахтер
Источник ФК Марсель
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Обнародован рейтинг самых влиятельных людей в боксе. На каком месте Усик?
Бокс | 19 февраля 2024, 17:08 1
Обнародован рейтинг самых влиятельных людей в боксе. На каком месте Усик?
Обнародован рейтинг самых влиятельных людей в боксе. На каком месте Усик?

Помимо Александра, в топ попал и его промоутер Красюк

У кого 8.4? Известны оценки Довбика и Цыганкова за матч против Атлетика
Футбол | 20 февраля 2024, 00:42 0
У кого 8.4? Известны оценки Довбика и Цыганкова за матч против Атлетика
У кого 8.4? Известны оценки Довбика и Цыганкова за матч против Атлетика

«Жирона» проиграла клубу из Бильбао

Сабо жестко высказался об экс-игроке сборной Украины, победившем Баварию
Футбол | 19.02.2024, 13:56
Сабо жестко высказался об экс-игроке сборной Украины, победившем Баварию
Сабо жестко высказался об экс-игроке сборной Украины, победившем Баварию
Лунин может получить сенсационного тренера. Он недавно выигрывал ЗМ
Футбол | 20.02.2024, 12:54
Лунин может получить сенсационного тренера. Он недавно выигрывал ЗМ
Лунин может получить сенсационного тренера. Он недавно выигрывал ЗМ
Стаховский рассказал, как воюет в спецподразделении СБУ Альфа
Война | 20.02.2024, 11:10
Стаховский рассказал, как воюет в спецподразделении СБУ Альфа
Стаховский рассказал, как воюет в спецподразделении СБУ Альфа
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Fant24
Своєчасно .інакше б вилетіли 
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Вслед за Цуренко и Костюк. Шестая ракетка мира снялась с супертурнира в ОАЭ
Вслед за Цуренко и Костюк. Шестая ракетка мира снялась с супертурнира в ОАЭ
18.02.2024, 18:56 2
Теннис
Испания и Аргентина сенсационно выбыли из ЧМ-2024 по пляжному футболу
Испания и Аргентина сенсационно выбыли из ЧМ-2024 по пляжному футболу
18.02.2024, 10:50 1
Футбол
Трубин вошел в историю Бенфики. Украинцу покорилось уникальное достижение
Трубин вошел в историю Бенфики. Украинцу покорилось уникальное достижение
19.02.2024, 07:48 23
Футбол
Анчелотти оценил матч против Райо Вальекано, в котором Лунин пропустил гол
Анчелотти оценил матч против Райо Вальекано, в котором Лунин пропустил гол
18.02.2024, 17:45
Футбол
Готов конкурировать с Луниным? Легендарный вратарь хочет играть за Реал
Готов конкурировать с Луниным? Легендарный вратарь хочет играть за Реал
19.02.2024, 10:42 4
Футбол
У Ангелины были шансы. Свитолина обыграла Калинину на супертурнире в ОАЭ
У Ангелины были шансы. Свитолина обыграла Калинину на супертурнире в ОАЭ
19.02.2024, 18:50 22
Теннис
Дочь Суркиса и девушка игрока Динамо раскритиковала ночную жизнь в Киеве
Дочь Суркиса и девушка игрока Динамо раскритиковала ночную жизнь в Киеве
19.02.2024, 18:16 6
Футбол
ВИДЕО. Цыганков забил курьезный гол в ворота Атлетика
ВИДЕО. Цыганков забил курьезный гол в ворота Атлетика
19.02.2024, 23:18 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем