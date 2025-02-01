ВИДЕО. Вингер Динамо забил в Испании и помог уничтожить соперника
Цитаишвили забил за «Гранаду»
31 января состоялся матч 25-го тура Сегунды (второй по силе дивизион Испании) между командами «Эльденсе» и «Гранада». Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу «Гранады».
23-летний грузинский вингер Георгий Цитаишвили вышел на поле в стартовом составе гостей и провел весь матч. На 62-й минуте Цитаишвили сумел отличиться забитым голом.
Для грузинского футболиста этот гол стал вторым в сезоне, на его счету также два ассиста.
Контракт Цитаишвили принадлежит киевскому Динамо. Он проведет сезон 2024/25 в Сегунде, а после должен вернуться к киевлянам.
ВИДЕО Вингер Динамо забил в Испании и помог сокрушить соперника
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