ВИДЕО. Вингер Динамо забил в Испании и помог уничтожить соперника

31 января состоялся матч 25-го тура Сегунды (второй по силе дивизион Испании) между командами «Эльденсе» и «Гранада». Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу «Гранады».

23-летний грузинский вингер Георгий Цитаишвили вышел на поле в стартовом составе гостей и провел весь матч. На 62-й минуте Цитаишвили сумел отличиться забитым голом.

Для грузинского футболиста этот гол стал вторым в сезоне, на его счету также два ассиста.

Контракт Цитаишвили принадлежит киевскому Динамо. Он проведет сезон 2024/25 в Сегунде, а после должен вернуться к киевлянам.

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