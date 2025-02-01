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  4. ВИДЕО. Вингер Динамо забил в Испании и помог уничтожить соперника
Испания
01 февраля 2025, 21:25 |
2360
0

ВИДЕО. Вингер Динамо забил в Испании и помог уничтожить соперника

Цитаишвили забил за «Гранаду»

01 февраля 2025, 21:25 |
2360
0
ВИДЕО. Вингер Динамо забил в Испании и помог уничтожить соперника
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Цитаишвили

31 января состоялся матч 25-го тура Сегунды (второй по силе дивизион Испании) между командами «Эльденсе» и «Гранада». Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу «Гранады».

23-летний грузинский вингер Георгий Цитаишвили вышел на поле в стартовом составе гостей и провел весь матч. На 62-й минуте Цитаишвили сумел отличиться забитым голом.

Для грузинского футболиста этот гол стал вторым в сезоне, на его счету также два ассиста.

Контракт Цитаишвили принадлежит киевскому Динамо. Он проведет сезон 2024/25 в Сегунде, а после должен вернуться к киевлянам.

ВИДЕО Вингер Динамо забил в Испании и помог сокрушить соперника

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Эльденсе Динамо Киев видео Гранада Сегунда чемпионат Испании по футболу Георгий Цитаишвили видео голов и обзор
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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