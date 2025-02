Второй в истории Фулхэма: Робинсон отдал 10 ассистов в сезоне АПЛ

Энтони Робинсон стал вторым игроком в истории «Фулхэма», который отдал в одной кампании АПЛ 10 или более результативных передач.

1 февраля состоялся матч 24-го тура английского чемпионата между командами «Ньюкасл» и «Фулхэм». Поединок завершился со счетом 2:1 победой гостей.

До Робинсона только Стид Мальбранк смог отдать 10+ ассистов за «Фулхэм» в одном розыгрыше чемпионата (2003/04).

В текущем сезоне Премьер-лиги Энтони сыграл 24 матча. Его клуб занимает девятое место в турнирной таблице (9 побед, 9 ничьих, 6 поражений).

