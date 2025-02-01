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Турция
01 февраля 2025, 22:30 | Обновлено 01 февраля 2025, 22:38
749
0

«Мог забить бы гол». Реакция фанатов Трабзонспора на ничью и дебют Сикана

Трабзонспор сыграл вничью с Кайсериспором со счетом 0:0

01 февраля 2025, 22:30 | Обновлено 01 февраля 2025, 22:38
749
0
«Мог забить бы гол». Реакция фанатов Трабзонспора на ничью и дебют Сикана
Twitter. Даниил Сикан

1 февраля в 22-м туре чемпионата Турции «Кайсериспор» сыграл вничью с «Трабзонспором» со счетом 0:0.

Украинский форвард Даниил Сикан дебютировал за гостей, начав встречу в стартовом составе, но не смог забить и был заменен на 60-й минуте из-за травмы. Арсений Батагов, также украинец, сыграл весь матч и был признан одним из лучших игроков на поле благодаря уверенной игре в обороне. Несмотря на отсутствие голов, «Трабзонспор» продолжает бороться за высокие позиции в турнирной таблице.

Фанаты «Трабзонспора», несмотря на неполный дебют Сикана из-за травмы, все же поддержали его. Однако они считают, что даже с приходом Зубкова команде срочно нужен полузащитник.

Erol: «Он определенно должен был остаться в игре, мы зря купили Нвакаеме, у него не было ни одной результативной атаки после того, как он вошел в игру, по крайней мере, Сикан думаю мог забить бы гол».

TrabzonSevdası: «Сикан молод и физически слабее соперника, но мне понравилась его игра в первом матче».

Trabcellona: «Если бы не капитан, мы вряд ли набрали бы хотя бы 1 очко. Наступила неделя доигрывания, и команда вернулась к своему прежнему неохотному, бездушному состоянию. Нам срочно нужно подкрепление (особенно в полузащите)» .

Tan serhat: «Я думаю, что на его месте должен играть Банза, у команды нет полузащиты, мяч не доходит до игроков».

Emin Danışmaz: «Если он будет требовательным, настойчивым, то он будет тем самым».

Aytaç Metin K: «Команда, два недели не играя, занимаясь только тренировками, выходит на этот матч и играет так, как будто команда будет вылетать в низший дивизион, позор».

Bjelicasina: «Сикан, надеюсь, был вынужден покинуть игру из-за травмы. Если ты, тренер, сам заменил его, держа Банзу, то мы тебе напишем за этот матч».

Omer bayrak: «Сикан хороший игрок, мне он понравился. Справа придет Зубков. Если избавимся от левого защитника Эрена, можно продолжить с Баришичем на этой позиции и закрыть трансфером полузащитника».

IBRA: «Надеюсь, что после того, как пересмотришь запись этого матча, с 50-летним опытом в футболе ты сможешь проанализировать, что команде не нужны Сикан и Зубков, а нужен хороший полузащитник».

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Трабзонспор Кайсериспор чемпионат Турции по футболу дебют Даниил Сикан Арсений Батагов реакция болельщиков Александр Зубков
Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
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