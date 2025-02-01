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Англия
01 февраля 2025, 21:44 | Обновлено 01 февраля 2025, 22:12
817
0

Эвертон забил самый быстрый домашний гол в истории Премьер-лиги

Дукуре отличился на 10-й секунде поединка

01 февраля 2025, 21:44 | Обновлено 01 февраля 2025, 22:12
817
0
Эвертон забил самый быстрый домашний гол в истории Премьер-лиги
Getty Images/Global Images Ukraine. Абдулайе Дукуре

Абдулай Дукуре в матче против «Лестера» забил самый быстрый домашний гол в истории Премьер-лиги (10.18 секунд).

1 февраля состоялась встреча 24-го тура АПЛ между «Эвертоном» и «Лестером». Поединок завершился победой владельцев поля со счетом 4:0.

Забитый мяч в начале матча также является четвертым самым быстрым голом в истории английского чемпионата. На первом месте находится гол Шейна Лонга против «Уотфорда» (7,69 секунд).

«Эвертон» в этой кампании АПЛ занимает 15-е место в турнирной таблице АПЛ (6 побед, 8 ничьих, 9 поражений).

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Эвертон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Лестер Абдулайе Дукуре статистика
Дмитро Банар
Дмитро Банар Sport.ua
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