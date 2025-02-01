Эвертон забил самый быстрый домашний гол в истории Премьер-лиги

Абдулай Дукуре в матче против «Лестера» забил самый быстрый домашний гол в истории Премьер-лиги (10.18 секунд).

1 февраля состоялась встреча 24-го тура АПЛ между «Эвертоном» и «Лестером». Поединок завершился победой владельцев поля со счетом 4:0.

Забитый мяч в начале матча также является четвертым самым быстрым голом в истории английского чемпионата. На первом месте находится гол Шейна Лонга против «Уотфорда» (7,69 секунд).

«Эвертон» в этой кампании АПЛ занимает 15-е место в турнирной таблице АПЛ (6 побед, 8 ничьих, 9 поражений).