Эвертон забил самый быстрый домашний гол в истории Премьер-лиги
Дукуре отличился на 10-й секунде поединка
Абдулай Дукуре в матче против «Лестера» забил самый быстрый домашний гол в истории Премьер-лиги (10.18 секунд).
1 февраля состоялась встреча 24-го тура АПЛ между «Эвертоном» и «Лестером». Поединок завершился победой владельцев поля со счетом 4:0.
Забитый мяч в начале матча также является четвертым самым быстрым голом в истории английского чемпионата. На первом месте находится гол Шейна Лонга против «Уотфорда» (7,69 секунд).
«Эвертон» в этой кампании АПЛ занимает 15-е место в турнирной таблице АПЛ (6 побед, 8 ничьих, 9 поражений).
Abdoulaye Doucouré has scored the fastest home goal in Premier League history and the fourth fastest goal overall.— Squawka (@Squawka) February 1, 2025
◎ 7.69s - Shane Long vs. Watford
◎ 9.11s - Philip Billing vs. Arsenal
◎ 9.92s - Ledley King vs. Bradford
◉ 10.18s - Abdoulaye Doucoure vs. Leicester
Into the… pic.twitter.com/zr5KbAKgdA
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