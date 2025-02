Эвертон забил самый быстрый домашний гол в истории Премьер-лиги

Абдулай Дукуре в матче против «Лестера» забил самый быстрый домашний гол в истории Премьер-лиги (10.18 секунд).

1 февраля состоялась встреча 24-го тура АПЛ между «Эвертоном» и «Лестером». Поединок завершился победой владельцев поля со счетом 4:0.

Забитый мяч в начале матча также является четвертым самым быстрым голом в истории английского чемпионата. На первом месте находится гол Шейна Лонга против «Уотфорда» (7,69 секунд).

«Эвертон» в этой кампании АПЛ занимает 15-е место в турнирной таблице АПЛ (6 побед, 8 ничьих, 9 поражений).

Abdoulaye Doucouré has scored the fastest home goal in Premier League history and the fourth fastest goal overall.



◎ 7.69s - Shane Long vs. Watford

◎ 9.11s - Philip Billing vs. Arsenal

◎ 9.92s - Ledley King vs. Bradford

◉ 10.18s - Abdoulaye Doucoure vs. Leicester



