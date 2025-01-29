Шахтер сделал предложение по первому зимнему трансферу
«Горняки» нацелились на центрбека «Хайдука» Доминика Прпича
Донецкий «Шахтер» хочет осуществить первый зимний трансфер в 2025 году.
По информации Jutarnji List, «горняки» сделали предложение по трансферу 20-летнего хорвата Доминика Прпича, который защищает цвета «Хайдука». У «Шахтера» есть серьезные конкуренты за подписание Доминика – это «Реал» Сосьедад и роттердамский «Фейенорд».
В этом сезоне центрбек Прпич на клубном уровне провел 17 матчей, в которых отметился двумя результативными передачами.
Ранее «Шахтер» продал в турецкий «Трабзонспор» Даниила Сикана.
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