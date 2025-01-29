Шахтер сделал предложение по первому зимнему трансферу

Донецкий «Шахтер» хочет осуществить первый зимний трансфер в 2025 году.

По информации Jutarnji List, «горняки» сделали предложение по трансферу 20-летнего хорвата Доминика Прпича, который защищает цвета «Хайдука». У «Шахтера» есть серьезные конкуренты за подписание Доминика – это «Реал» Сосьедад и роттердамский «Фейенорд».

В этом сезоне центрбек Прпич на клубном уровне провел 17 матчей, в которых отметился двумя результативными передачами.

Ранее «Шахтер» продал в турецкий «Трабзонспор» Даниила Сикана.