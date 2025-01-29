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Украина. Премьер лига
29 января 2025, 22:34 |
1932
1

Шахтер сделал предложение по первому зимнему трансферу

«Горняки» нацелились на центрбека «Хайдука» Доминика Прпича

29 января 2025, 22:34 |
1932
1
Шахтер сделал предложение по первому зимнему трансферу
Getty Images/Global Images Ukraine. Доминик Прпич

Донецкий «Шахтер» хочет осуществить первый зимний трансфер в 2025 году.

По информации Jutarnji List, «горняки» сделали предложение по трансферу 20-летнего хорвата Доминика Прпича, который защищает цвета «Хайдука». У «Шахтера» есть серьезные конкуренты за подписание Доминика – это «Реал» Сосьедад и роттердамский «Фейенорд».

В этом сезоне центрбек Прпич на клубном уровне провел 17 матчей, в которых отметился двумя результативными передачами.

Ранее «Шахтер» продал в турецкий «Трабзонспор» Даниила Сикана.

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Дмитро Олійник Источник: Jutarnji List
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Комментарии 1
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Mark4854590
Буде важко заманити молодого гравця з Європи в Шахтар. Тим більше без перспектив пограти в ЛЧ наступного сезону
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