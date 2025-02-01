Испания01 февраля 2025, 22:05 |
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Эспаньол – Реал. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча 22-го тура Ла Лиги
01 февраля 2025, 22:05 |
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1 февраля в 22:00 стартовал поединок 22-го тура Ла Лиги между «Эспаньолом» и «Реалом».
Игра проходит на стадионе «Эспаньола».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Перед матчем в турнирной таблице «Реал», имея в своем активе 49 очков, занимает первое место. «Мальорка» с 32 пунктами занимает седьмую позицию.
Ла Лига. 22-й тур. 1 февраля
Эспаньол – Реал – 0:0 (матч продолжается)
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