Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Эспаньол – Реал. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Испания
01 февраля 2025, 22:05 |
312
0

Эспаньол – Реал. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 22-го тура Ла Лиги

01 февраля 2025, 22:05 |
312
0
Эспаньол – Реал. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

1 февраля в 22:00 стартовал поединок 22-го тура Ла Лиги между «Эспаньолом» и «Реалом».

Игра проходит на стадионе «Эспаньола».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Перед матчем в турнирной таблице «Реал», имея в своем активе 49 очков, занимает первое место. «Мальорка» с 32 пунктами занимает седьмую позицию.

Ла Лига. 22-й тур. 1 февраля

Эспаньол – Реал – 0:0 (матч продолжается)

По теме:
Что, опять? Ключевой игрок Реала получил травму в матче Ла Лиги
Перес хочет подписать еще одного вратаря. Это может повлиять на Лунина
Бетис – Атлетик Бильбао. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Реал Мадрид Эспаньол Эспаньол - Реал Ла Лига чемпионат Испании по футболу видео голов и обзор
Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стало известно, когда должна появиться конкретика пробы B Мудрика
Футбол | 01 февраля 2025, 01:35 18
Стало известно, когда должна появиться конкретика пробы B Мудрика
Стало известно, когда должна появиться конкретика пробы B Мудрика

Результат ожидают в первых числах февраля

19-я ракетка получила 0:6. Определена соперница Ястремской в финале Линца
Теннис | 01 февраля 2025, 17:33 18
19-я ракетка получила 0:6. Определена соперница Ястремской в финале Линца
19-я ракетка получила 0:6. Определена соперница Ястремской в финале Линца

Каролина Мухова проиграла Екатерине Александровой в полуфинале пятисотника

Клуб Первой лиги хочет вернуть Зинченко, Лунина и Малиновского в Украину
Футбол | 01.02.2025, 10:07
Клуб Первой лиги хочет вернуть Зинченко, Лунина и Малиновского в Украину
Клуб Первой лиги хочет вернуть Зинченко, Лунина и Малиновского в Украину
«Мог забить бы гол». Реакция фанатов Трабзонспора про игру и дебют Сикана
Футбол | 01.02.2025, 22:30
«Мог забить бы гол». Реакция фанатов Трабзонспора про игру и дебют Сикана
«Мог забить бы гол». Реакция фанатов Трабзонспора про игру и дебют Сикана
Майк Тайсон назвал боксера, которого он бы никогда не смог победить
Бокс | 01.02.2025, 08:48
Майк Тайсон назвал боксера, которого он бы никогда не смог победить
Майк Тайсон назвал боксера, которого он бы никогда не смог победить
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Непростой бой с андердогом. Сборная Украины обыграла Германию
Непростой бой с андердогом. Сборная Украины обыграла Германию
31.01.2025, 21:07 5
Футзал
В последний вагон. Рома с Довбиком одолела Айнтрахт
В последний вагон. Рома с Довбиком одолела Айнтрахт
30.01.2025, 23:52 10
Футбол
Известно, сколько получил Шахтер за трансфер Степаненко в Турцию
Известно, сколько получил Шахтер за трансфер Степаненко в Турцию
31.01.2025, 17:34 14
Футбол
Стало известно, сколько Динамо заработало за провальную Лигу Европы
Стало известно, сколько Динамо заработало за провальную Лигу Европы
31.01.2025, 16:20 43
Футбол
ВИДЕО. Довбик очаровал итальянскую журналистку. Вот что сказал Артем
ВИДЕО. Довбик очаровал итальянскую журналистку. Вот что сказал Артем
30.01.2025, 17:50 8
Футбол
Динамо – РФШ – 1:0. Победный мяч Пихаленка. Видео гола и обзор матча
Динамо – РФШ – 1:0. Победный мяч Пихаленка. Видео гола и обзор матча
31.01.2025, 00:05 4
Футбол
На одного хорошего вратаря стало меньше. И на одного больше
На одного хорошего вратаря стало меньше. И на одного больше
01.02.2025, 08:00 31
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем