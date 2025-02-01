Эспаньол – Реал. Видео голов и обзор матча (обновляется)

1 февраля в 22:00 стартовал поединок 22-го тура Ла Лиги между «Эспаньолом» и «Реалом».

Игра проходит на стадионе «Эспаньола».

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Перед матчем в турнирной таблице «Реал», имея в своем активе 49 очков, занимает первое место. «Мальорка» с 32 пунктами занимает седьмую позицию.

Ла Лига. 22-й тур. 1 февраля

Эспаньол – Реал – 0:0 (матч продолжается)