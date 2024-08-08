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Англия
08 августа 2024, 07:37 | Обновлено 08 августа 2024, 07:38
78
0

Александр ЗИНЧЕНКО: «Прошлый сезон был действительно трудным для меня»

Защитник «Арсенала» поделился эмоциями от победы и гола в ворота «Байера»

08 августа 2024, 07:37 | Обновлено 08 августа 2024, 07:38
78
0
Александр ЗИНЧЕНКО: «Прошлый сезон был действительно трудным для меня»
Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко поделился эмоциями от победы и забитого мяча в ворота леверкузенского «Байера» (4:1) в товарищеском матче:

«Я доволен своим голом, но, очевидно, побеждать в каждой игре - это самое важное, и в индивидуальном плане также.

Я просто стараюсь выполнять свою работу как можно лучше. Это был действительно тяжелый сезон для меня, поэтому я постараюсь сделать все возможное, чтобы вернуть эту уверенность в себе, а также любовь болельщиков.

Это был потрясающий результат. Есть еще много вещей, которые нужно улучшить, как индивидуально, так и коллективно, но это было удивительное выступление».

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Дмитро Вербинський Источник: X (Twitter)
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