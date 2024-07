Лондонский клуб «Челси» представил выездную форму на сезон 2024/25.

В презентации новой формы принял участие украинский вингер Михаил Мудрик. Новый комплект формы «пенсионеров» оформлен в белых цветах.

«Челси» начнет новый сезон матчем первого тура чемпионата Англии по футболу против «Манчестер Сити», который состоится 18 августа. Перед этим лондонцы проведут три товарищеских матча в США – с «Америкой», «Манчестер Сити» и мадридским «Реалом». 11 августа «Челси» в Лондоне сыграет последний товарищеский спарринг против миланского «Интера».

Ранее была представлена новая домашняя форма «Челси» на сезон 2024/25.

ФОТО. Мудрик презентовал новую выездную форму Челси на сезон 2024/25

A different kind of fire. ​



Introducing your Chelsea 24/25 @Nikefootball away kit. Shot on location in San Jose.​#WeBurnBlue pic.twitter.com/shAQkoGXYn