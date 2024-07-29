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  4. ФОТО. Мудрик презентовал новую выездную форму Челси на сезон 2024/25
Англия
29 июля 2024, 11:15 | Обновлено 29 июля 2024, 11:51
1283
1

ФОТО. Мудрик презентовал новую выездную форму Челси на сезон 2024/25

Выездной комплект «пенсионеров» оформлен в белых цветах

29 июля 2024, 11:15 | Обновлено 29 июля 2024, 11:51
1283
1
ФОТО. Мудрик презентовал новую выездную форму Челси на сезон 2024/25
ФК Челси

Лондонский клуб «Челси» представил выездную форму на сезон 2024/25.

В презентации новой формы принял участие украинский вингер Михаил Мудрик. Новый комплект формы «пенсионеров» оформлен в белых цветах.

«Челси» начнет новый сезон матчем первого тура чемпионата Англии по футболу против «Манчестер Сити», который состоится 18 августа. Перед этим лондонцы проведут три товарищеских матча в США – с «Америкой», «Манчестер Сити» и мадридским «Реалом». 11 августа «Челси» в Лондоне сыграет последний товарищеский спарринг против миланского «Интера».

Ранее была представлена новая домашняя форма «Челси» на сезон 2024/25.

ФОТО. Мудрик презентовал новую выездную форму Челси на сезон 2024/25

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Источник: Челси не заинтересован в подписании Лунина
ВИДЕО. Милан презентовал новую выездную форму
чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Челси игровая форма
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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ФК Челсі м. Магумбезі Зімбабве
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