ФОТО. Мудрик презентовал новую выездную форму Челси на сезон 2024/25
Выездной комплект «пенсионеров» оформлен в белых цветах
Лондонский клуб «Челси» представил выездную форму на сезон 2024/25.
В презентации новой формы принял участие украинский вингер Михаил Мудрик. Новый комплект формы «пенсионеров» оформлен в белых цветах.
«Челси» начнет новый сезон матчем первого тура чемпионата Англии по футболу против «Манчестер Сити», который состоится 18 августа. Перед этим лондонцы проведут три товарищеских матча в США – с «Америкой», «Манчестер Сити» и мадридским «Реалом». 11 августа «Челси» в Лондоне сыграет последний товарищеский спарринг против миланского «Интера».
Ранее была представлена новая домашняя форма «Челси» на сезон 2024/25.
ФОТО. Мудрик презентовал новую выездную форму Челси на сезон 2024/25
A different kind of fire. — Chelsea FC (@ChelseaFC) July 29, 2024
Introducing your Chelsea 24/25 @Nikefootball away kit. Shot on location in San Jose.#WeBurnBlue pic.twitter.com/shAQkoGXYn
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