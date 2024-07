Новый лук для Мудрика и Ко. Челси представил домашнюю форму на сезон-24/25

Английский клуб «Челси» официально презентовал новую домашнюю форму от американского спортивного бренда Nike, в которой команда будет выступать в сезоне-2024/2025.

Экипировка выполнена в традиционных клубных синих цветах, но имеет нюансы. Как известно, еще до презентации формы она подверглась критике со стороны болельщиков команды.

Как известно, «Челси» сезон-2023/2024 завершил в Английской Премьер-лиге на шестом месте, что дало ему право выступить в новом сезоне в Лиге конференций УЕФА.

Ранее сообщалось, что «Челси» получил из Мадрида отказ по нападающему.

New season. New era. New fire.



Introducing your Chelsea 24/25 home kit.#WeBurnBlue pic.twitter.com/1GANsL8FkA