Новый лук для Мудрика и Ко. Челси представил домашнюю форму на сезон-24/25
«Пенсионеры» показали новую экипировку
Английский клуб «Челси» официально презентовал новую домашнюю форму от американского спортивного бренда Nike, в которой команда будет выступать в сезоне-2024/2025.
Экипировка выполнена в традиционных клубных синих цветах, но имеет нюансы. Как известно, еще до презентации формы она подверглась критике со стороны болельщиков команды.
Как известно, «Челси» сезон-2023/2024 завершил в Английской Премьер-лиге на шестом месте, что дало ему право выступить в новом сезоне в Лиге конференций УЕФА.
Ранее сообщалось, что «Челси» получил из Мадрида отказ по нападающему.
New season. New era. New fire.— Chelsea FC (@ChelseaFC) July 15, 2024
Introducing your Chelsea 24/25 home kit.#WeBurnBlue pic.twitter.com/1GANsL8FkA
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