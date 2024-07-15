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  4. Новый лук для Мудрика и Ко. Челси представил домашнюю форму на сезон-24/25
Англия
15 июля 2024, 10:59 |
203
1

Новый лук для Мудрика и Ко. Челси представил домашнюю форму на сезон-24/25

«Пенсионеры» показали новую экипировку

15 июля 2024, 10:59 |
203
1
Новый лук для Мудрика и Ко. Челси представил домашнюю форму на сезон-24/25
ФК Челси Лондон

Английский клуб «Челси» официально презентовал новую домашнюю форму от американского спортивного бренда Nike, в которой команда будет выступать в сезоне-2024/2025.

Экипировка выполнена в традиционных клубных синих цветах, но имеет нюансы. Как известно, еще до презентации формы она подверглась критике со стороны болельщиков команды.

Как известно, «Челси» сезон-2023/2024 завершил в Английской Премьер-лиге на шестом месте, что дало ему право выступить в новом сезоне в Лиге конференций УЕФА.

Ранее сообщалось, что «Челси» получил из Мадрида отказ по нападающему.

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Юрій Остроумов Источник: ФК Челси
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