Что не так? Челси получил из Мадрида отказ по нападающему
«Атлетико» отказал «синим» в переходе Саму Омородиона
Лондонский «Челси» получил отказ от мадридского «Атлетико» относительно трансфера нападающего Саму Омородиона.
Сообщается, что последнее предложение «пенсионеров» составляло 33 млн евро плюс 7 млн евро в качестве бонусов. «Матрасники» во второй раз отклонил предложение «Челси», поскольку видят в нападающем ключевую фигуру в будущем.
Теперь «Челси», получив отказ по Саму, сосредоточил свое внимание на трансферах Джонатана Дэвида из «Лилля» и Карима Адейеми из «Боруссии» Дортмунд.
Ранее, напомним, новый главный тренер «Челси» Энцо Мареска назвал задачи команды под своим руководством.
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