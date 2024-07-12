Что не так? Челси получил из Мадрида отказ по нападающему

Лондонский «Челси» получил отказ от мадридского «Атлетико» относительно трансфера нападающего Саму Омородиона.

Сообщается, что последнее предложение «пенсионеров» составляло 33 млн евро плюс 7 млн евро в качестве бонусов. «Матрасники» во второй раз отклонил предложение «Челси», поскольку видят в нападающем ключевую фигуру в будущем.

Теперь «Челси», получив отказ по Саму, сосредоточил свое внимание на трансферах Джонатана Дэвида из «Лилля» и Карима Адейеми из «Боруссии» Дортмунд.

Ранее, напомним, новый главный тренер «Челси» Энцо Мареска назвал задачи команды под своим руководством.