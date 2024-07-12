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Англия
12 июля 2024, 11:06 | Обновлено 12 июля 2024, 12:35
770
0

Что не так? Челси получил из Мадрида отказ по нападающему

«Атлетико» отказал «синим» в переходе Саму Омородиона

12 июля 2024, 11:06 | Обновлено 12 июля 2024, 12:35
770
0
Что не так? Челси получил из Мадрида отказ по нападающему
Getty Images/Global Images Ukraine. Саму Омородион

Лондонский «Челси» получил отказ от мадридского «Атлетико» относительно трансфера нападающего Саму Омородиона.

Сообщается, что последнее предложение «пенсионеров» составляло 33 млн евро плюс 7 млн евро в качестве бонусов. «Матрасники» во второй раз отклонил предложение «Челси», поскольку видят в нападающем ключевую фигуру в будущем.

Теперь «Челси», получив отказ по Саму, сосредоточил свое внимание на трансферах Джонатана Дэвида из «Лилля» и Карима Адейеми из «Боруссии» Дортмунд.

Ранее, напомним, новый главный тренер «Челси» Энцо Мареска назвал задачи команды под своим руководством.

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Юрій Остроумов Источник: Football London
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