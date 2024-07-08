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Англия
08 июля 2024, 14:14 | Обновлено 08 июля 2024, 14:23
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0

Мареска назвал задачи Челси под своим руководством

Новый наставник «пенсионеров» – о работе с командой

08 июля 2024, 14:14 | Обновлено 08 июля 2024, 14:23
125
0
Мареска назвал задачи Челси под своим руководством
Getty Images/Global Images Ukraine. Энцо Мареска

Главный тренер лондонского «Челси» Энцо Мареска дал первое интервью в новом статусе клубной пресс-службе и рассказал среди прочего о задачах команды на ближайшее время.

«Я очень взволнован. Одна из причин, по которой я здесь, заключается в том, что я убежден, что команда очень хороша и полна талантов. Самое главное сейчас: мы способны создать правильную культуру, которая будет двигать нас в течение сезона.

Я всегда говорю одно и то же: если вы способны улучшить игроков, то вы способны улучшить команду. Поэтому наша цель – попытаться улучшить их всех день за днем.

Когда вы присоединяетесь к такому клубу, как «Челси», вы знаете, что это клуб, который должен побеждать. Поэтому мы сделаем все возможное, чтобы быть там, бороться и соревноваться с клубами, которые в данный момент побеждают и борются за титулы», – рассказал Мареска.

Ранее сообщалось, что в «Челси», цвета которого защищает украинец Михаил Мудрик, определены 7 игроков на продажу.

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Энцо Мареска Челси чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Юрій Остроумов Источник: ФК Челси
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