Элина Свитолина – Эшлин Крюгер. Прогноз на матч WTA 1000 в Индиан-Уэллс
Поединок 1/32 финала состоится 8 марта и начнется ориентировочно в 03:30 по Киеву
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8 марта свою встречу во втором круге Индиан-Уэллс проведут Элина Свитолина (WTA 23) и Эшлин Крюгер (WTA 41). Матч начнется в 03:30 по киевскому времени.
Элина Свитолина
Украинская спортсменка начала этот сезон с Открытого чемпионата Австралии, там она дошла до четвертьфинала, уступив в трех сетах будущему победителю Мэдисон Киз. После такого успешного турнира Свитолина провела пять матчей на трех турнирах, в которых потерпела 3 поражения.
На своем последнем турнире в Дубае спортсменка вылетела во втором круге, уступив в упорной борьбе Кларе Таусон – 6:7, 6:3, 6:7. В общей сложности украинка провела 10 матчей в текущем сезоне, в которых одержала шесть побед.
Совсем недавно, Свитолина вернула себе статус первой ракетки Украины, сумев опередить в мировом рейтинге Марту Костюк. Если абстрагироваться от результатов, Элина показывает теннис солидного уровня, она способна зайти далеко на таком серьезном турнире. Первый круг спортсменка пропустила благодаря высокому посеву.
Эшлин Крюгер
Молодая американка много играет в этом сезоне, она уже успела провести 19 матчей, в которых одержала 12 побед. Лучше всего теннисистка сыграла в Абу-Даби, где даже смогла взять первый сет у Белинды Бенчич 6:4 в финале, а потом провалила две последующие партии, проиграв их с одинаковым счетом 1:6.
В первом круге этого турнира Крюгер играла против землячки Кэти Волынец, отдав ей первый сет под ноль, но потом смогла выиграть две партии с одинаковым счетом 6:2. Американка не может похвастаться стабильностью, когда у нее идет игра, тогда она способна достичь серьезных результатов, но это происходит не так часто.
Волевая победа в первом круге домашнего турнира должна воодушевить, но обыграть Свитолину задача не из легких
Прогноз
Ранее соперницы никогда между собой не играли, что можно объяснить, в том числе тем, что американка мало играет на таком уровне, а Свитолина старше на 10 лет.
Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Свитолиной – 1,55, успех Крюгер – 2,53. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!
Хоть украинка и небольшой фаворит, ей пророчат сложный матч, я рискну поставить на победу Элины с форой -2,5 гейма за 1,76.
03:30
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