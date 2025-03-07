Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Элина Свитолина – Эшлин Крюгер. Прогноз на матч WTA 1000 в Индиан-Уэллс
WTA
07 марта 2025, 15:38 |
402
2

Элина Свитолина – Эшлин Крюгер. Прогноз на матч WTA 1000 в Индиан-Уэллс

Поединок 1/32 финала состоится 8 марта и начнется ориентировочно в 03:30 по Киеву

07 марта 2025, 15:38 |
402
2
Элина Свитолина – Эшлин Крюгер. Прогноз на матч WTA 1000 в Индиан-Уэллс
Коллаж Sport.ua

Партнер проекта – лицензионный букмекер GGBET. Широкая линия на более 70 видов спорта позволяет выбирать только лучшие события. Бренд создает уникальный украинский YouTube-контент и является партнером звезд мирового киберспорта. GGBET - Держи свою линию!

8 марта свою встречу во втором круге Индиан-Уэллс проведут Элина Свитолина (WTA 23) и Эшлин Крюгер (WTA 41). Матч начнется в 03:30 по киевскому времени.

Элина Свитолина

Украинская спортсменка начала этот сезон с Открытого чемпионата Австралии, там она дошла до четвертьфинала, уступив в трех сетах будущему победителю Мэдисон Киз. После такого успешного турнира Свитолина провела пять матчей на трех турнирах, в которых потерпела 3 поражения.

На своем последнем турнире в Дубае спортсменка вылетела во втором круге, уступив в упорной борьбе Кларе Таусон – 6:7, 6:3, 6:7. В общей сложности украинка провела 10 матчей в текущем сезоне, в которых одержала шесть побед.

Совсем недавно, Свитолина вернула себе статус первой ракетки Украины, сумев опередить в мировом рейтинге Марту Костюк. Если абстрагироваться от результатов, Элина показывает теннис солидного уровня, она способна зайти далеко на таком серьезном турнире. Первый круг спортсменка пропустила благодаря высокому посеву.

Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Эшлин Крюгер

Молодая американка много играет в этом сезоне, она уже успела провести 19 матчей, в которых одержала 12 побед. Лучше всего теннисистка сыграла в Абу-Даби, где даже смогла взять первый сет у Белинды Бенчич 6:4 в финале, а потом провалила две последующие партии, проиграв их с одинаковым счетом 1:6.

В первом круге этого турнира Крюгер играла против землячки Кэти Волынец, отдав ей первый сет под ноль, но потом смогла выиграть две партии с одинаковым счетом 6:2. Американка не может похвастаться стабильностью, когда у нее идет игра, тогда она способна достичь серьезных результатов, но это происходит не так часто.

Волевая победа в первом круге домашнего турнира должна воодушевить, но обыграть Свитолину задача не из легких

Getty Images/Global Images Ukraine. Эшлин Крюгер

Прогноз

Ранее соперницы никогда между собой не играли, что можно объяснить, в том числе тем, что американка мало играет на таком уровне, а Свитолина старше на 10 лет.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Свитолиной – 1,55, успех Крюгер – 2,53. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

Хоть украинка и небольшой фаворит, ей пророчат сложный матч, я рискну поставить на победу Элины с форой -2,5 гейма за 1,76.

Прогноз Sport.ua
Элина Свитолина
08.03.2025 -
03:30
Эшлин Крюгер
Фора Свитолиной (-2.5) 1.76 Сделать ставку
По теме:
Даяна Ястремская – Онс Жабер. Прогноз на матч WTA 1000 в Индиан-Уэллс
Марта Костюк – Робин Монтгомери. Прогноз на матч WTA 1000 в Индиан-Уэллс
Natus Vincere – SAW. Прогноз и анонс на матч ESL Pro League Season 21
Элина Свитолина Эшлин Крюгер WTA Индиан-Уэллс прогнозы прогнозы на теннис
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Эдди ХИРН: «Всего два боя и он станет абсолютным чемпионом мира»
Бокс | 07 марта 2025, 08:36 0
Эдди ХИРН: «Всего два боя и он станет абсолютным чемпионом мира»
Эдди ХИРН: «Всего два боя и он станет абсолютным чемпионом мира»

Промоутер подготовил большое будущее для Джея Опетаи

Тони БЕЛЛЬЮ: «Да не выходи лучше на ринг, зачем оправдываться»
Бокс | 07 марта 2025, 09:04 2
Тони БЕЛЛЬЮ: «Да не выходи лучше на ринг, зачем оправдываться»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Да не выходи лучше на ринг, зачем оправдываться»

Экс-чемпион мира высказался о Мартине Баколе

Радукану быстро вылетела из Индиан-Уэллс, лишив фанов тенниса матча с Гауфф
Теннис | 07.03.2025, 01:33
Радукану быстро вылетела из Индиан-Уэллс, лишив фанов тенниса матча с Гауфф
Радукану быстро вылетела из Индиан-Уэллс, лишив фанов тенниса матча с Гауфф
План надежен, как швейцарские часы. Левый Берег уверенно победил Верес
Футбол | 07.03.2025, 14:57
План надежен, как швейцарские часы. Левый Берег уверенно победил Верес
План надежен, как швейцарские часы. Левый Берег уверенно победил Верес
«Казалось, что все потеряно». Реакция прессы на игру Довбика и Шомуродова
Футбол | 07.03.2025, 07:15
«Казалось, что все потеряно». Реакция прессы на игру Довбика и Шомуродова
«Казалось, что все потеряно». Реакция прессы на игру Довбика и Шомуродова
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
onco-clown
В Абу-Даби Крюгерша очень пристойно смотрелась, Свитолиной врятле будет легко. 
Ответить
0
apepa
Давай лохушка не подведи! Вся Украина за тебя болеет!
Ответить
-1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Мирон МАРКЕВИЧ: «Нас бросили и выставили идиотами. Никто этого не ожидал»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Нас бросили и выставили идиотами. Никто этого не ожидал»
06.03.2025, 09:35 10
Футбол
«Уважаю Пеле и Марадону, но...» Гвардиола назвал короля футбола
«Уважаю Пеле и Марадону, но...» Гвардиола назвал короля футбола
06.03.2025, 00:06 3
Футбол
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Он сделает бокс снова великим»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Он сделает бокс снова великим»
05.03.2025, 23:10 1
Бокс
Александр УСИК: «Я иду за тобой»
Александр УСИК: «Я иду за тобой»
05.03.2025, 22:33 1
Бокс
Гвардиола указал на дверь самому дорогому игроку в истории Манчестер Сити
Гвардиола указал на дверь самому дорогому игроку в истории Манчестер Сити
05.03.2025, 20:33 2
Футбол
Тони БЕЛЛЬЮ: «Он продался за деньги. С ним никто не захочет драться»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Он продался за деньги. С ним никто не захочет драться»
06.03.2025, 07:50 2
Бокс
Сенсационный вариант. Барса нацелилась на голкипера сборной Украины
Сенсационный вариант. Барса нацелилась на голкипера сборной Украины
06.03.2025, 16:56 10
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: Али не самый великий боксер. Знаете, кто лучший?
Леннокс ЛЬЮИС: Али не самый великий боксер. Знаете, кто лучший?
06.03.2025, 08:26 7
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем