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8 марта свою встречу во втором круге Индиан-Уэллс проведут Элина Свитолина (WTA 23) и Эшлин Крюгер (WTA 41). Матч начнется в 03:30 по киевскому времени.

Элина Свитолина

Украинская спортсменка начала этот сезон с Открытого чемпионата Австралии, там она дошла до четвертьфинала, уступив в трех сетах будущему победителю Мэдисон Киз. После такого успешного турнира Свитолина провела пять матчей на трех турнирах, в которых потерпела 3 поражения.

На своем последнем турнире в Дубае спортсменка вылетела во втором круге, уступив в упорной борьбе Кларе Таусон – 6:7, 6:3, 6:7. В общей сложности украинка провела 10 матчей в текущем сезоне, в которых одержала шесть побед.

Совсем недавно, Свитолина вернула себе статус первой ракетки Украины, сумев опередить в мировом рейтинге Марту Костюк. Если абстрагироваться от результатов, Элина показывает теннис солидного уровня, она способна зайти далеко на таком серьезном турнире. Первый круг спортсменка пропустила благодаря высокому посеву.

Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Эшлин Крюгер

Молодая американка много играет в этом сезоне, она уже успела провести 19 матчей, в которых одержала 12 побед. Лучше всего теннисистка сыграла в Абу-Даби, где даже смогла взять первый сет у Белинды Бенчич 6:4 в финале, а потом провалила две последующие партии, проиграв их с одинаковым счетом 1:6.

В первом круге этого турнира Крюгер играла против землячки Кэти Волынец, отдав ей первый сет под ноль, но потом смогла выиграть две партии с одинаковым счетом 6:2. Американка не может похвастаться стабильностью, когда у нее идет игра, тогда она способна достичь серьезных результатов, но это происходит не так часто.

Волевая победа в первом круге домашнего турнира должна воодушевить, но обыграть Свитолину задача не из легких

Getty Images/Global Images Ukraine. Эшлин Крюгер

Прогноз

Ранее соперницы никогда между собой не играли, что можно объяснить, в том числе тем, что американка мало играет на таком уровне, а Свитолина старше на 10 лет.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Свитолиной – 1,55, успех Крюгер – 2,53. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

Хоть украинка и небольшой фаворит, ей пророчат сложный матч, я рискну поставить на победу Элины с форой -2,5 гейма за 1,76.