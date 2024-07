Сколько получит Жирона? Романо раскрыл сумму предложения Ромы за Довбика

Римская «Рома» отправила каталонской «Жироне» первое официальное предложение по 27-летнему украинскому форварду Артему Довбику.

Как сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо, точная сумма предложения составляет 35 миллионов евро.

Источник также утверждает, что Довбик вместе с агентами уже достиг соглашения по условиям личного контракта, который будет подписан на 5 лет.

Переговоры между «Ромой» и «Жироной» начнутся с понедельника, 29 июля.

Ранее Николо Скира сообщал, что «Рома» готова платить Артему 3 миллиона евро в год.

🚨🟡🔴 AS Roma have first bid ready for Artem Dovbyk, it will be package worth €35m add-ons included.



Negotiations to follow with Girona next week, as expected.



Dovbyk has agreed on five year deal with Roma and it’s now up to the clubs. 🇺🇦 pic.twitter.com/jO0Yl8DgUt