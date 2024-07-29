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  4. Сколько получит Жирона? Романо раскрыл сумму предложения Ромы за Довбика
Испания
29 июля 2024, 00:01 |
1379
1

Сколько получит Жирона? Романо раскрыл сумму предложения Ромы за Довбика

Фабрицио утверждает, что римляне отправили первое предложение каталонцам – 35 млн евро

29 июля 2024, 00:01 |
1379
1
Сколько получит Жирона? Романо раскрыл сумму предложения Ромы за Довбика
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Римская «Рома» отправила каталонской «Жироне» первое официальное предложение по 27-летнему украинскому форварду Артему Довбику.

Как сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо, точная сумма предложения составляет 35 миллионов евро.

Источник также утверждает, что Довбик вместе с агентами уже достиг соглашения по условиям личного контракта, который будет подписан на 5 лет.

Переговоры между «Ромой» и «Жироной» начнутся с понедельника, 29 июля.

Ранее Николо Скира сообщал, что «Рома» готова платить Артему 3 миллиона евро в год.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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TolsTIyELF
Удачи в Риме. Пусть задавят миланские клубы и установят гегемонию.
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