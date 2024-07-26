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  4. Скира: Рома согласовала личный контракт с Довбиком
Италия
26 июля 2024, 18:05 |
2056
6

Скира: Рома согласовала личный контракт с Довбиком

Стороны ударили по рукам

26 июля 2024, 18:05 |
2056
6
Скира: Рома согласовала личный контракт с Довбиком
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Форвард «Жироны» и сборной Украины Артем Довбик достиг договоренности с «Ромой» по условиям личного контракта. Об этом сообщает авторитетный итальянский инсайдер Николо Скира.

По его информации, контракт Довбика с «Ромой» будет рассчитан на пять лет – до лета 2029 года. Зарплата украинца составит 3 миллиона евро в год – это больше, чем предлагал украинцу «Атлетико» Мадрид (2,5 миллиона евро в год).

«Матрасники» ранее достигли договоренности с самой «Жироной» по сумме трансфера в 40 миллионов евро, однако после этого в борьбу вмешалась «Рома».

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Артем Довбик Рома Рим Жирона трансферы трансферы Серии A трансферы Ла Лиги Атлетико Мадрид Николо Скира
Олег Дидух Источник: Николо Скира
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Комментарии 6
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dimando560
А квартира в Мадриді?
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+2
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Макс Максов
Атлетіко постійно бореться за медалі, а Рома за зону ЛЄ... Дивний вибір, враховуючи що до Ла ліги він вже адаптувався!
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0
GloryUkraine
Жирона погодила перехід з Атлетіко, Довбик-ні!
Довбик погодив перехід з Ромою,
Жирона ?
Питання:
-Де буде грати Довбик в наступному сезоні?
Ответить
0
fifa2020
Яка рома? Краще вже в Жироні залишитись) Баба дура нарадить, долбик є долбик)) Атлетіко кожен рік в топ-8 ЛЧ, а рома зараз легко Жироні влетить без шансів)
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-3
Marina Radchenko
Поздравляю Довбик! Ты болван! максимум 8 забитых мячей за сезон и борьба за Лигу Конференций
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-3
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