Скира: Рома согласовала личный контракт с Довбиком

Форвард «Жироны» и сборной Украины Артем Довбик достиг договоренности с «Ромой» по условиям личного контракта. Об этом сообщает авторитетный итальянский инсайдер Николо Скира.

По его информации, контракт Довбика с «Ромой» будет рассчитан на пять лет – до лета 2029 года. Зарплата украинца составит 3 миллиона евро в год – это больше, чем предлагал украинцу «Атлетико» Мадрид (2,5 миллиона евро в год).

«Матрасники» ранее достигли договоренности с самой «Жироной» по сумме трансфера в 40 миллионов евро, однако после этого в борьбу вмешалась «Рома».