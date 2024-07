Две суперзвезды сборной Испании. Барселона определила цели на лето

Каталонская «Барселона» нацелилась на двух футболистов сборной Испании, которые стали ключевыми игроками в триумфе Красной фурии на Евро-2024.

По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, первая и главная цель для «кулес» – это трансфер вингера «Атлетика» Нико Уильямса. «Барселона» в первую очередь хочет купить Уильямса, до этого никаких подписаний в клубе не будет. После этого каталонцы планируют усилиться полузащитником Дани Ольмо из немецкого «РБ Лейпцига», контакты по трансферу игрока уже состоялись. Каталонцы также должны решить вопрос с Жоау Канселу, права на которого принадлежат «Манчестер Сити».

Ранее президент «Барселоны» Жоан Лапорта поделился своим мнением о новом главном тренере команды Ханси Флике.

🔵🔴⚡️ Barcelona’s stance has not changed: total priority to Nico Williams, no other signing will be activated until they get final answer from Nico.



Contacts took place for Dani Olmo but nothing will happen or advance until Nico deal is clarified.



Same for João Cancelo. pic.twitter.com/mXTWmQciGi