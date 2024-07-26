Президент Барселоны: «Флик – идеальный человек для первой команды»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта поделился своим мнением о новом главном тренере команды Ханси Флика:

«Это идеальный человек для первой команды. У него есть опыт, культура усердия, вера в философию клуба и доверие к Ла Масии. Он способен дать новый импульс команде и справиться с сиюминутными задачами, которые у нас есть.

Флик сделает это с уверенностью, решимостью, свежими идеями, необходимыми в том, чтобы привнести новый импульс. Он знает, что «Барса» должна бороться до конца, потому что это часть нашей природы».

Вчера «Барселона» одержала свою первую победу под руководством Флика.