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  4. Президент Барселоны: «Флик – идеальный человек для первой команды»
Испания
26 июля 2024, 18:20 |
229
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Президент Барселоны: «Флик – идеальный человек для первой команды»

Жоан Лапорта – о новом тренере команды

26 июля 2024, 18:20 |
229
0
Президент Барселоны: «Флик – идеальный человек для первой команды»
Getty Images/Global Images Ukraine. Жоан Лапорта

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта поделился своим мнением о новом главном тренере команды Ханси Флика:

«Это идеальный человек для первой команды. У него есть опыт, культура усердия, вера в философию клуба и доверие к Ла Масии. Он способен дать новый импульс команде и справиться с сиюминутными задачами, которые у нас есть.

Флик сделает это с уверенностью, решимостью, свежими идеями, необходимыми в том, чтобы привнести новый импульс. Он знает, что «Барса» должна бороться до конца, потому что это часть нашей природы».

Вчера «Барселона» одержала свою первую победу под руководством Флика.

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Жоан Лапорта Барселона Ханс-Дитер Флик
Олег Дидух Источник: AS
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