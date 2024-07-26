Президент Барселоны: «Флик – идеальный человек для первой команды»
Жоан Лапорта – о новом тренере команды
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта поделился своим мнением о новом главном тренере команды Ханси Флика:
«Это идеальный человек для первой команды. У него есть опыт, культура усердия, вера в философию клуба и доверие к Ла Масии. Он способен дать новый импульс команде и справиться с сиюминутными задачами, которые у нас есть.
Флик сделает это с уверенностью, решимостью, свежими идеями, необходимыми в том, чтобы привнести новый импульс. Он знает, что «Барса» должна бороться до конца, потому что это часть нашей природы».
Вчера «Барселона» одержала свою первую победу под руководством Флика.
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