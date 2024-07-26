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Англия
26 июля 2024, 16:21 | Обновлено 26 июля 2024, 16:28
267
0

Трубин vs Ярмолюк в спарринге, Барселона одержала первую победу при Флике

25 июля состоялся ряд товарищеских матчей

26 июля 2024, 16:21 | Обновлено 26 июля 2024, 16:28
267
0
Трубин vs Ярмолюк в спарринге, Барселона одержала первую победу при Флике

25 июля состоялся ряд товарищеских встреч, среди которых поединок «Бенфики» Трубина против «Брентфорда» Ярмолюка, а также первый матч «Барселоны» при Флике.

Матч двух украинцев завершился со счетом 1:1. Команды обменялись голами до 24-й минуты, а дальше засушили игру. За англичан забил Мбеумо, а за португальцев Павлидис. Вратарь Анатолий Трубин, выступающий за «Бенфику» провел на поле все 90 минут. В свою очередь полузащитник Егор Ярмолюк, который играет за «Брентфорд» сыграл только первый тайм.

Бенфика – Брентфорд – 1:1. Обзор матча

Также вчера состоялся первый матч «Барселоны» под руководством Флика. Соперником стал «Олот» из третьего дивизиона. За каталонский клуб выступало только несколько игроков основной команды – Виктор Роке, Клеман Лангле и Пабло Торре. Последний как раз и отметился единственным голом в матче.

Барселона – Олот – 1:0. Обзор матча

Кроме этих встреч, стоит отметить игру «Дженоа», где выступает Руслан Малиновский против «Мантовы» из 3-го дивизиона Италии. Руслан не принимал участия в матче, однако команда справилась без него и выиграла со счетом 3:2. Голы забивали: Экубан х2, Френдруп – Мурони, Де Бенедетти

Дженоа – Мантова – 3:2. Видеоповтор матча

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Алексей Тиньков
Алексей Тиньков Sport.ua
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