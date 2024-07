Рекордсмен АПЛ возобновил карьеру в 43 года

Рекордсмен АПЛ по количеству проведенных матчей, полузащитник Гарет Барри, принял возобновить карьеру игрока в возрасте 43 лет. Он будет выступать за клуб 11-го дивизиона чемпионата Англии, «Херстпирпоинт».

Барри завершил карьеру в августе 2020 года. Последним клубом в его карьере был «Вест Бромвич».

Также в своей карьере Барри выступал за «Астон Виллу», «Манчестер Сити» и «Эвертон». В период с 1997 по 2018 годы провел в АПЛ рекордные 653 матча. В 2012 году стал чемпионом Англии в составе «Манчестер Сити».

В период с 2000 по 2012 годы Барри провел 53 матча и забил 3 гола за сборную Англии.

