Защитник Партизана: «Динамо? Это большой матч для Партизана»

Защитник «Партизана» Нихад Муякич поделился ожиданиями от первого матча второго раунда квалификации Лиги чемпионов против «Динамо» Киев (23 июля, 21:00):

«Несомненно, это большой матч для «Партизана». Мы сделали все возможное, чтобы подготовиться к нему, мы анализировали «Динамо», но понятно, что такое единство и менталитет «Партизана». Вы стремитесь к победе в каждой игре, так что посмотрим, что произойдет в Люблине.

У нас много новых игроков, и нужно время, чтобы все это стало на свои места. Игроки уже поняли требования и познакомились друг с другом на поле.

Во время предсезонной подготовки мы играли с командами уровня «Динамо», и те встречи были полны переходных моментов, в то время как в национальном чемпионате мы боремся с командами, которые в большинстве своем играют без мяча. Поэтому я считаю, что игра против «Динамо» будет интересна и полезна для нас».