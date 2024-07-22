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  4. Защитник Партизана: «Динамо? Это большой матч для Партизана»
Лига чемпионов
22 июля 2024, 22:53 |
254
0

Защитник Партизана: «Динамо? Это большой матч для Партизана»

Нихад Муякич – о матче квалификации Лиги чемпионов

22 июля 2024, 22:53 |
254
0
Защитник Партизана: «Динамо? Это большой матч для Партизана»
Getty Images/Global Images Ukraine. Нихад Муякич

Защитник «Партизана» Нихад Муякич поделился ожиданиями от первого матча второго раунда квалификации Лиги чемпионов против «Динамо» Киев (23 июля, 21:00):

«Несомненно, это большой матч для «Партизана». Мы сделали все возможное, чтобы подготовиться к нему, мы анализировали «Динамо», но понятно, что такое единство и менталитет «Партизана». Вы стремитесь к победе в каждой игре, так что посмотрим, что произойдет в Люблине.

У нас много новых игроков, и нужно время, чтобы все это стало на свои места. Игроки уже поняли требования и познакомились друг с другом на поле.

Во время предсезонной подготовки мы играли с командами уровня «Динамо», и те встречи были полны переходных моментов, в то время как в национальном чемпионате мы боремся с командами, которые в большинстве своем играют без мяча. Поэтому я считаю, что игра против «Динамо» будет интересна и полезна для нас».

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Олег Дидух Источник
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