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Лига чемпионов
21 июля 2024, 17:10 | Обновлено 21 июля 2024, 17:16
1987
1

Известно, какие каналы покажут матч Динамо – Партизан

Игру можна будет посмотреть и на Youtube

21 июля 2024, 17:10 | Обновлено 21 июля 2024, 17:16
1987
1
Известно, какие каналы покажут матч Динамо – Партизан
ФК Динамо Киев

Во вторник, 23 июля, киевское «Динамо» стартует в еврокубковом сезоне-2024/2025.

Соперником «бело-синих» во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов станет сербский «Партизан». Первый поединок, номинально домашний для нашей команды, пройдет в польском Люблине на стадионе «Люблин Арена».

В прямой трансляции игру будет транслировать телеканал «2+2», телеканал «Динамо TV», также матч можно посмотреть на канале «Динамо Киев» в Youtube.

Начало трансляции – в 21:00 по киевскому времени (20:00 по польскому).

Ранее экс-игрок «Шахтера» рассказал сербам о «Динамо».

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Владимир Клепач Источник: ФК Динамо Киев
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Panthera_onca__
Класс!   Как раз массовые отключения приходятся на с 20 до 24. 
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