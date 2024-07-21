Известно, какие каналы покажут матч Динамо – Партизан
Игру можна будет посмотреть и на Youtube
Во вторник, 23 июля, киевское «Динамо» стартует в еврокубковом сезоне-2024/2025.
Соперником «бело-синих» во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов станет сербский «Партизан». Первый поединок, номинально домашний для нашей команды, пройдет в польском Люблине на стадионе «Люблин Арена».
В прямой трансляции игру будет транслировать телеканал «2+2», телеканал «Динамо TV», также матч можно посмотреть на канале «Динамо Киев» в Youtube.
Начало трансляции – в 21:00 по киевскому времени (20:00 по польскому).
Ранее экс-игрок «Шахтера» рассказал сербам о «Динамо».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Горняки» проиграли «Ипсвичу»
Александр вышел на поле с украинским флагом