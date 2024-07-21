Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Феноменальная команда. Экс-игрок Шахтера рассказал сербам о Динамо
Лига чемпионов
21 июля 2024, 10:47 |
1458
1

Феноменальная команда. Экс-игрок Шахтера рассказал сербам о Динамо

Игор Дуляй особо выделил в составе «бело-синих» Шапаренко и Ярмоленко

21 июля 2024, 10:47 |
1458
1
Феноменальная команда. Экс-игрок Шахтера рассказал сербам о Динамо
STARSPORT. Игор Дуляй

Бывший полузащитник «Шахтера» Игор Дуляй, который до недавнего времени возглавлял сербский «Партизан», накануне матча белградцев против «Динамо» в квалификации Лиги чемпионов дал характеристику «бело-синим».

«Основная обойма «Динамо» – это украинские футболисты, которые играют за сборную. Сейчас они отправили нескольких игроков в олимпийскую сборную Украины, но у них очень качественный состав и есть выбор на каждой позиции, для них не будет проблемой отпустить пару молодых игроков».

«Динамо» играет [домашние матчи в еврокубках] в Польше, я даже не уверен, будут ли у них болельщики на трибунах. Я знаю, что болельщики «Партизана» не смогут присутствовать там. Не вызывает сомнений то, что у них будет патриотический заряд и они захотят представить Украину как можно лучше. У них огромный уровень, и я ожидаю сложного матча, несмотря на то, что это не их домашний стадион».

«У них феноменальная команда, Шапаренко – ключевой игрок, и его нужно остановить, но у них также есть опытный Ярмоленко, он сделал хорошую карьеру в сильнейших лигах».

«Я читал, что «Партизан» готовился, что они смотрели все матчи киевского «Динамо» в подготовительном периоде, и это хорошо. Я бы не стал прогнозировать многого, надеюсь, что «Партизан» победит», – сказал Дуляй.

Первый матч между «Динамо» и «Партизаном» состоится уже в ближайший вторник, 23 июля.

По теме:
ВИДЕО. Как Динамо в Австрии забивало. Все голы киевлян на летнем сборе
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-тренер Шахтера уволен с поста наставника сборной Боливии
ФОТО. Динамо завершило сбор в Австрии и отправилось в Люблин на матч ЛЧ
Игор Дуляй Партизан Белград Динамо Киев Партизан - Динамо Лига чемпионов Динамо - Партизан Шахтер Донецк
Алексей Сливченко Источник: Sport Klub
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Три преемника Жузепа. Кто может заменить Гвардиолу в Ман Сити летом 2025-го
Футбол | 20 июля 2024, 12:21 24
Три преемника Жузепа. Кто может заменить Гвардиолу в Ман Сити летом 2025-го
Три преемника Жузепа. Кто может заменить Гвардиолу в Ман Сити летом 2025-го

Руководству «горожан» приходится задумываться над столь фундаментальным вопросом уже сейчас…

Жирона хочет летом приобрести украинца из Динамо, сыгравшего на Евро-2024
Футбол | 20 июля 2024, 17:54 4
Жирона хочет летом приобрести украинца из Динамо, сыгравшего на Евро-2024
Жирона хочет летом приобрести украинца из Динамо, сыгравшего на Евро-2024

Александр Тымчик может стать игроком каталонского клуба

Победный гол Альбы. Интер Майами переиграл Чикаго Файр
Футбол | 21.07.2024, 04:35
Победный гол Альбы. Интер Майами переиграл Чикаго Файр
Победный гол Альбы. Интер Майами переиграл Чикаго Файр
Ситуация между Луниным и Реалом стала еще хуже. В чем причина?
Футбол | 20.07.2024, 16:55
Ситуация между Луниным и Реалом стала еще хуже. В чем причина?
Ситуация между Луниным и Реалом стала еще хуже. В чем причина?
Михайленко рассказал о готовности Украины U-19 к игре с Италией U-19
Футбол | 21.07.2024, 09:51
Михайленко рассказал о готовности Украины U-19 к игре с Италией U-19
Михайленко рассказал о готовности Украины U-19 к игре с Италией U-19
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Фанькин кот
Да ну, зачем преувеличивать-то? Уровень дынамки суркисовой - это Яблонец и Шкендербеу, Астана и Мальмё. И вылет из квалификации ЛК. Киприоты, короче....
Ответить
-3
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Рой Джонс назвал боксера с самым сильным ударом за всю историю
Рой Джонс назвал боксера с самым сильным ударом за всю историю
20.07.2024, 08:54 2
Бокс
Макгрегор обратился к Усику относительно перехода в бои на голых кулаках
Макгрегор обратился к Усику относительно перехода в бои на голых кулаках
20.07.2024, 18:50 6
Бокс
Принял окончательное решение. Яремчук отказал турецкому клубу
Принял окончательное решение. Яремчук отказал турецкому клубу
19.07.2024, 20:40 3
Футбол
Жена Усика отреагировала на убийство Фарион, которая критиковала Александра
Жена Усика отреагировала на убийство Фарион, которая критиковала Александра
21.07.2024, 07:44 8
Бокс
Где смотреть онлайн матч квалификации ЛЧ Динамо – Партизан
Где смотреть онлайн матч квалификации ЛЧ Динамо – Партизан
20.07.2024, 06:45 3
Футбол
ВИДЕО. Довбик оформил дубль за Жирону в первом тайме матча с Монпелье
ВИДЕО. Довбик оформил дубль за Жирону в первом тайме матча с Монпелье
20.07.2024, 13:00 12
Футбол
Шевченко предложил иностранному специалисту возглавить сборную
Шевченко предложил иностранному специалисту возглавить сборную
19.07.2024, 16:45 33
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем