Феноменальная команда. Экс-игрок Шахтера рассказал сербам о Динамо

Бывший полузащитник «Шахтера» Игор Дуляй, который до недавнего времени возглавлял сербский «Партизан», накануне матча белградцев против «Динамо» в квалификации Лиги чемпионов дал характеристику «бело-синим».

«Основная обойма «Динамо» – это украинские футболисты, которые играют за сборную. Сейчас они отправили нескольких игроков в олимпийскую сборную Украины, но у них очень качественный состав и есть выбор на каждой позиции, для них не будет проблемой отпустить пару молодых игроков».

«Динамо» играет [домашние матчи в еврокубках] в Польше, я даже не уверен, будут ли у них болельщики на трибунах. Я знаю, что болельщики «Партизана» не смогут присутствовать там. Не вызывает сомнений то, что у них будет патриотический заряд и они захотят представить Украину как можно лучше. У них огромный уровень, и я ожидаю сложного матча, несмотря на то, что это не их домашний стадион».

«У них феноменальная команда, Шапаренко – ключевой игрок, и его нужно остановить, но у них также есть опытный Ярмоленко, он сделал хорошую карьеру в сильнейших лигах».

«Я читал, что «Партизан» готовился, что они смотрели все матчи киевского «Динамо» в подготовительном периоде, и это хорошо. Я бы не стал прогнозировать многого, надеюсь, что «Партизан» победит», – сказал Дуляй.

Первый матч между «Динамо» и «Партизаном» состоится уже в ближайший вторник, 23 июля.