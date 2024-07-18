Матчи между Динамо и Партизаном пройдут без гостевых болельщиков
Такие меры безопасности приняты по просьбе «Динамо»
Белградский «Партизан» официально сообщил о том, что по просьбе «Динамо» Киев оба матча второго раунда квалификации Лиги чемпионов пройдут без присутствия гостевых зрителей:
«По просьбе киевского «Динамо», как хозяина первого матча, который из-за военных обстоятельств в Украине проводит свои матчи в Польше, а также возможных инцидентов среди болельщиков, особенно отношений между фан-группами двух клубов, и особенно после поездки в рф на футбольный турнир было принято решение ни в одном из двух матчей (в Польше и Сербии) не допускать присутствия приезжих болельщиков. Это решение было принято по рекомендации и по согласованию с местными властями Польши, а также по рекомендации и одобрению УЕФА.
В соответствии с достигнутой договорённостью, ФК «Партизан» не будет просить для своих болельщиков билеты на поединок в Люблине и призывает своих болельщиков не путешествовать самостоятельно в Польшу.
Киевское «Динамо» будет придерживаться того же соглашения и не будет иметь поддержки своих болельщиков на матче в Белграде, на которую они имеют право, несмотря на то, что «Партизан» находится под санкциями УЕФА.
Такое решение было принято в первую очередь для того, чтобы обеспечить безопасность всех участников предстоящих матчей и предотвратить потенциальные инциденты».
Напомним, первый матч состоится в польском Люблине 23 июля и будет формально домашним для «Динамо». Ответный матч – 31 июля в Белграде.
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