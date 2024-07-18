Матчи между Динамо и Партизаном пройдут без гостевых болельщиков

Белградский «Партизан» официально сообщил о том, что по просьбе «Динамо» Киев оба матча второго раунда квалификации Лиги чемпионов пройдут без присутствия гостевых зрителей:

«По просьбе киевского «Динамо», как хозяина первого матча, который из-за военных обстоятельств в Украине проводит свои матчи в Польше, а также возможных инцидентов среди болельщиков, особенно отношений между фан-группами двух клубов, и особенно после поездки в рф на футбольный турнир было принято решение ни в одном из двух матчей (в Польше и Сербии) не допускать присутствия приезжих болельщиков. Это решение было принято по рекомендации и по согласованию с местными властями Польши, а также по рекомендации и одобрению УЕФА.

В соответствии с достигнутой договорённостью, ФК «Партизан» не будет просить для своих болельщиков билеты на поединок в Люблине и призывает своих болельщиков не путешествовать самостоятельно в Польшу.

Киевское «Динамо» будет придерживаться того же соглашения и не будет иметь поддержки своих болельщиков на матче в Белграде, на которую они имеют право, несмотря на то, что «Партизан» находится под санкциями УЕФА.

Такое решение было принято в первую очередь для того, чтобы обеспечить безопасность всех участников предстоящих матчей и предотвратить потенциальные инциденты».

Напомним, первый матч состоится в польском Люблине 23 июля и будет формально домашним для «Динамо». Ответный матч – 31 июля в Белграде.