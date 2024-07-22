Лига чемпионов22 июля 2024, 20:59 |
432
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Голкипер Партизана: «Ничья с Динамо нас устроит»
Александар Йованович – о матче квалификации Лиги чемпионов
22 июля 2024, 20:59 |
432
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Голкипер «Партизана» Александар Йованович поделился ожиданиями от первого матча второго раунда квалификации Лиги чемпионов против «Динамо» Киев (23 июля, 21:00 по Киеву):
«У «Динамо» действительно хороший состав, но если мы будем защищаться как одна команда организованно, то мы можем избежать проблем.
Не знаю, устроит ли нас ничья. Это первый матч, и мы увидим, из чего слеплены обе команды. Сейчас могу сказать, что ничья нас устроит. С другой стороны, вы всегда играете на победу, если выступаете за «Партизан».
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