Голкипер Партизана: «Ничья с Динамо нас устроит»

Голкипер «Партизана» Александар Йованович поделился ожиданиями от первого матча второго раунда квалификации Лиги чемпионов против «Динамо» Киев (23 июля, 21:00 по Киеву):

«У «Динамо» действительно хороший состав, но если мы будем защищаться как одна команда организованно, то мы можем избежать проблем.

Не знаю, устроит ли нас ничья. Это первый матч, и мы увидим, из чего слеплены обе команды. Сейчас могу сказать, что ничья нас устроит. С другой стороны, вы всегда играете на победу, если выступаете за «Партизан».