Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Голкипер Партизана: «Ничья с Динамо нас устроит»
Лига чемпионов
22 июля 2024, 20:59 |
432
1

Голкипер Партизана: «Ничья с Динамо нас устроит»

Александар Йованович – о матче квалификации Лиги чемпионов

22 июля 2024, 20:59 |
432
1
Голкипер Партизана: «Ничья с Динамо нас устроит»
Getty Images/Global Images Ukraine. Александар Йованович

Голкипер «Партизана» Александар Йованович поделился ожиданиями от первого матча второго раунда квалификации Лиги чемпионов против «Динамо» Киев (23 июля, 21:00 по Киеву):

«У «Динамо» действительно хороший состав, но если мы будем защищаться как одна команда организованно, то мы можем избежать проблем.

Не знаю, устроит ли нас ничья. Это первый матч, и мы увидим, из чего слеплены обе команды. Сейчас могу сказать, что ничья нас устроит. С другой стороны, вы всегда играете на победу, если выступаете за «Партизан».

По теме:
ШОВКОВСКИЙ – о травме хавбека, молодых игроках и подготовке к Партизану
Александр КОСЫРИН: «В противостоянии с сербами отдаю предпочтение Динамо»
Шовковский выразил позицию Динамо по поводу поездки Партизана в Москву
Партизан Белград Лига чемпионов Динамо Киев Партизан - Динамо
Олег Дидух Источник
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тренер Миная: «Игроков и денег на Турнир четырех нет, мы все в шоке»
Футбол | 22 июля 2024, 20:01 7
Тренер Миная: «Игроков и денег на Турнир четырех нет, мы все в шоке»
Тренер Миная: «Игроков и денег на Турнир четырех нет, мы все в шоке»

Любенович не ожидал такого решения УАФ

Топ-клуб Ла Лиги сделал предложение по Лунину. Перес дал четкий ответ 
Футбол | 22 июля 2024, 07:47 4
Топ-клуб Ла Лиги сделал предложение по Лунину. Перес дал четкий ответ 
Топ-клуб Ла Лиги сделал предложение по Лунину. Перес дал четкий ответ 

«Атлетико» был готов приобрести украинца за 15 миллионов евро

Звезде Реала предложили безумный контракт на €200 млн. Он отреагировал
Футбол | 22.07.2024, 08:13
Звезде Реала предложили безумный контракт на €200 млн. Он отреагировал
Звезде Реала предложили безумный контракт на €200 млн. Он отреагировал
ОФИЦИАЛЬНО. УАФ определил, кто заменит Днепр-1 в сезоне УПЛ 2024/25
Футбол | 22.07.2024, 14:21
ОФИЦИАЛЬНО. УАФ определил, кто заменит Днепр-1 в сезоне УПЛ 2024/25
ОФИЦИАЛЬНО. УАФ определил, кто заменит Днепр-1 в сезоне УПЛ 2024/25
Есть путевка на ЧМ! С кем Украина сыграет в полуфинале Евро-2024 U-19?
Футбол | 21.07.2024, 23:10
Есть путевка на ЧМ! С кем Украина сыграет в полуфинале Евро-2024 U-19?
Есть путевка на ЧМ! С кем Украина сыграет в полуфинале Евро-2024 U-19?
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
vohsre1978
Та вас влаштує і те що ви підети на Х.Й
Ответить
+1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Динамо узнало потенциального соперника. Жеребьевка Q3 Лиги чемпионов
Динамо узнало потенциального соперника. Жеребьевка Q3 Лиги чемпионов
22.07.2024, 13:17 158
Футбол
Эдди Хирн назвал топ-боксера, который может завершить карьеру непобежденным
Эдди Хирн назвал топ-боксера, который может завершить карьеру непобежденным
21.07.2024, 00:44 2
Бокс
ФОТО. Роналду с возлюбленной показали, как отдыхают на Красном море
ФОТО. Роналду с возлюбленной показали, как отдыхают на Красном море
21.07.2024, 11:20 5
Футбол
Жирона хочет летом приобрести украинца из Динамо, сыгравшего на Евро-2024
Жирона хочет летом приобрести украинца из Динамо, сыгравшего на Евро-2024
20.07.2024, 17:54 5
Футбол
Где смотреть онлайн матч квалификации ЛЧ Динамо – Партизан
Где смотреть онлайн матч квалификации ЛЧ Динамо – Партизан
22.07.2024, 06:55 3
Футбол
Макгрегор обратился к Усику относительно перехода в бои на голых кулаках
Макгрегор обратился к Усику относительно перехода в бои на голых кулаках
20.07.2024, 18:50 7
Бокс
«Готовы сделать что-то большое». В команде Усика обратились к Макгрегору
«Готовы сделать что-то большое». В команде Усика обратились к Макгрегору
20.07.2024, 21:45 6
Бокс
ФОТО. Будет что-то грандиозное? Усик обратился к Конору Макгрегору
ФОТО. Будет что-то грандиозное? Усик обратился к Конору Макгрегору
20.07.2024, 22:55
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем